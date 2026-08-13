Jenna Ortega genera inquietud y revela las exigencias que vivió como actriz infantil

La protagonista de Miércoles participó en el formato How I Got Here para repasar su trayectoria desde sus primeros trabajos como actriz infantil, pero parte de la atención en redes sociales terminó desplazándose hacia su apariencia.

Jenna Ortega vuelve al centro de la conversación pública después de que su reciente aparición en una entrevista con Esquire provocara numerosos comentarios sobre su aspecto físico.

La intérprete, de 23 años, habló durante la conversación sobre las exigencias que ella misma se imponía cuando comenzó a trabajar frente a las cámaras. Al recordar aquellos años, explicó que procuraba pasar inadvertida en los rodajes y evitar cualquier comportamiento que pudiera interpretarse como una molestia para los demás integrantes de la producción.

“No quería estar en medio de nadie”, señaló Ortega al describir la mentalidad con la que afrontaba sus jornadas laborales cuando era niña. Con el paso del tiempo, la actriz reconoce que esa actitud pudo llevarla a relegar necesidades básicas mientras intentaba demostrar profesionalismo y agradecimiento por las oportunidades recibidas.

Sus declaraciones cobraron especial atención después de que usuarios de redes sociales comentaran que la estrella lucía más delgada en sus imágenes recientes. Algunos expresaron preocupación por su apariencia, mientras otros cuestionaron que se realicen diagnósticos o conclusiones sobre la salud de una persona basándose exclusivamente en fotografías o videos.

Hasta el momento, Jenna Ortega no ha informado que padezca un trastorno alimentario ni algún problema de salud relacionado con su peso. Tampoco existe confirmación pública de que haya utilizado tratamientos o medicamentos para adelgazar. La actriz no ha respondido a las especulaciones surgidas alrededor de su físico, por lo que atribuir el cambio a una condición médica carece de respaldo confirmado.

El debate se produce cuando la imagen corporal de las celebridades vuelve a ocupar un espacio relevante en internet. En los últimos años, Hollywood ha mantenido conversaciones sobre diversidad corporal y sobre la presión estética que históricamente ha recaído especialmente sobre las mujeres. Paralelamente, términos asociados con cánones de extrema delgadez, como heroin chic o thinspo, han reaparecido en discusiones digitales.

La popularización de medicamentos utilizados para perder peso también ha incrementado el interés público por las transformaciones físicas de figuras conocidas. Sin embargo, durante años también se ha reclamado evitar convertir cada variación corporal de una celebridad en una evaluación automática sobre alimentación, enfermedad o bienestar.

En el caso de Jenna Ortega, sus recuerdos sobre la infancia han añadido otra dimensión a la conversación, aunque no establecen una relación directa con su aspecto actual. La actriz relató detalladamente hasta qué punto intentaba no interrumpir las dinámicas de los equipos con los que trabajaba.

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“Estaba tan agradecida y tan emocionada de estar allí que tenía mi mejor cara de concentración. Ni siquiera pedía un sorbo de agua. Podía pasarme todo el día sin comer, ni beber, ni nada, porque deseaba con todas mis fuerzas no estorbar a nadie; quizás ese fue mi error, no cuidar realmente de mí misma”, explicó.

La confesión retrata las presiones que Ortega asumía personalmente durante su etapa como actriz infantil en Hollywood, mucho antes de convertirse en una estrella internacional gracias a producciones como Miércoles. Su interpretación de Wednesday Addams impulsó definitivamente una carrera iniciada desde temprana edad y la convirtió en uno de los rostros jóvenes más reconocibles de la industria.

Mientras continúan los comentarios sobre su reciente aparición, no existe información médica que permita vincular su apariencia con una enfermedad o trastorno. Las palabras de Ortega aportan, en cambio, un testimonio sobre las exigencias experimentadas durante su crecimiento profesional y sobre cómo su deseo infantil de cumplir perfectamente con el trabajo podía llevarla a descuidar necesidades personales básicas.