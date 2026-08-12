Jeff the Killer llegará al cine: el ícono del 'creepypasta' prepara una adaptación

Uno de los rostros más reconocibles del terror nacido en internet dará el salto a la gran pantalla.

Jeff the Killer, personaje viral desde 2008, tendrá su propia película de la mano del estudio Tongal y de Savanah Moss, creadora digital que acumula más de 11 millones de seguidores en TikTok.

El proyecto llega en un momento de creciente interés de Hollywood por transformar leyendas digitales y creepypastas en producciones cinematográficas. La iniciativa sigue la expansión de historias surgidas en internet después del desempeño comercial de títulos como Backrooms, de Kane Parsons, y Obsesión, dirigida por Curry Barker, producciones que reforzaron el potencial del terror desarrollado originalmente para audiencias digitales.

Jeff the Killer apareció en la web hace 18 años mediante una inquietante imagen manipulada que mostraba un rostro extremadamente pálido, ojos negros y una sonrisa con las encías expuestas. Su rápida circulación dio origen a versiones hasta consolidar una historia alrededor de un adolescente de 13 años que emprende una serie de asesinatos después de quedar desfigurado tras una agresión.

Moss participará como productora y tendrá influencia en la orientación creativa de la adaptación. Su trayectoria digital está vinculada a los denominados videos “fever dream”, cortometrajes que mezclan comedia, horror y técnicas visuales poco convencionales. También escribió, codirigió y protagonizó Funny Bunny, trabajo seleccionado en festivales especializados.

La conexión de Moss con esta leyenda precede al proyecto cinematográfico. “Crecí leyendo Jeff the Killer y todas las historias de creepypasta, así que hay una conexión nostálgica para mí. Incluso usé a Jeff en algunos de mis videos de ‘Fever Dream’, y es una locura avanzar en el tiempo y tener ahora la oportunidad de ayudar a convertir a este personaje en un largometraje”, declaró a The Wrap.

Su objetivo será actualizar el fenómeno sin limitarse a reproducir las versiones conocidas en internet. “No quiero recrear el creepypasta; quiero que Jeff se sienta aterradoramente real”, afirmó.

La creadora producirá la cinta junto con Mark Korshak y Michael McKay. Además, será el primer largometraje de terror original de Tongal, estudio respaldado por una comunidad de más de 160.000 realizadores independientes. Como parte del desarrollo, la compañía abrió una convocatoria internacional para recibir propuestas conceptuales de personajes mediante su plataforma.

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James DeJulio, cofundador y director ejecutivo de Tongal, destacó el componente de misterio que rodea al personaje. “El ‘jumpscare’ de Jeff the Killer tiene que estar en el salón de la fama del folclore de internet. La historia y la ambigüedad en torno a la foto original, y la historia del ‘¿Es real?’, se prestaban perfectamente para trabajar tanto con la base de seguidores como con nuestra comunidad de cineastas”, explicó sobre el proyecto.

El ejecutivo también analizó la transformación que atraviesa la industria: “Esto ha sido el mayor cambio en Hollywood desde que el sistema de estudios original se desintegró”, y comparó el fenómeno con el impacto que tuvo El proyecto la bruja de Blair dentro del terror independiente.

Moss, por su parte, considera que la distancia entre producción digital y cine tradicional continúa reduciéndose. “Los creadores han pasado años aprendiendo a contar historias, construir audiencias y descubrir qué conecta realmente con la gente”, señaló. “Creo que la línea entre un ‘creador’ y un ‘cineasta’ está comenzando a desaparecer.”

Por ahora, la película de Jeff the Killer no tiene guionista, director ni reparto confirmados. Tongal prevé revelar próximamente nuevos integrantes del equipo creativo y futuras convocatorias, mientras desarrolla una adaptación destinada a trasladar uno de los grandes mitos del terror de internet al lenguaje cinematográfico.