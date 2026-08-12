Asamblea Nacional | Panameñistas advierten que reforma al reglamento interno abre la 'puerta al nepotismo'

Las reformas fueron aprobadas ayer con 37 votos a favor y 21 en contra.

Panamá/La falta de consenso y dos modificaciones relacionadas con las ausencias de los diputados y el nombramiento de familiares en los despachos legislativos llevaron a la bancada del Partido Panameñista a no apoyar las reformas al Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional.

Los diputados panameñistas no votaron durante el tercer debate; la propuesta fue aprobada ayer con 37 votos a favor y 21 en contra. En un comunicado divulgado este miércoles 12 de agosto, la bancada explicó que su posición responde principalmente a la posibilidad de justificar la inasistencia a las sesiones por actividades en los circuitos electorales, sin controles claros.

También cuestionó la eliminación de la prohibición de nombrar familiares en los despachos legislativos, una modificación que calificó como “una puerta al nepotismo que esta Asamblea tuvo la oportunidad de cerrar y decidió no hacerlo”.

La bancada sostuvo que durante el segundo debate se introdujeron cambios de fondo que no habían sido discutidos previamente con el país. Según el pronunciamiento, se presentaron más de un centenar de propuestas, algunas de manera individual e incluso por miembros de una misma bancada sobre los mismos artículos.

Para los panameñistas, el resultado fue un texto sin la coherencia ni el respaldo que requiere una norma encargada de establecer las reglas internas de la Asamblea Nacional.

“Las reglas de la Asamblea no pueden aprobarse primero para corregirse después”, expresó la bancada en el comunicado.

Pese a no haber emitido voto, el colectivo reconoció avances en la reforma, entre ellos el carácter público de las sesiones de la Comisión de Presupuesto, la transmisión obligatoria de las sesiones y la conservación de esos registros en archivos accesibles para la ciudadanía.

También respaldó la modernización de las comisiones permanentes, la definición de plazos para conformarlas e instalarlas, una participación más activa de los diputados suplentes, el derecho a réplica y la ampliación del periodo de incidencias.

Otro de los aspectos valorados por la bancada es el impedimento de que el personal adscrito a los despachos de los diputados ingrese a la Carrera Legislativa.

Antes de la votación, los panameñistas intentaron que el proyecto regresara a segundo debate para corregir los puntos cuestionados. Sin embargo, aseguraron que la bancada mayoritaria rechazó esa posibilidad.

La bancada señaló que esperará la decisión del órgano Ejecutivo. Si la ley es vetada, manifestó su disposición de promover los cambios necesarios para preservar los avances y alcanzar una reforma que fortalezca la transparencia y la institucionalidad de la Asamblea Nacional.