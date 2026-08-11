Asamblea Nacional aprueba reformas al reglamento interno en tercer debate

Las reformas fueron cuestionadas por diputados de las bancadas Seguimos y Vamos, quienes consideran que el documento no representa avances y mantiene beneficios para los diputados, entre ellos las exoneraciones.

Panamá/En medio de los cuestionamientos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate las modificaciones a su reglamento interno con 37 votos a favor, 21 en contra y una abstención.

Las reformas fueron cuestionadas por diputados de las bancadas Seguimos y Vamos, quienes consideran que el documento no representa avances y mantiene beneficios para los diputados, entre ellos las exoneraciones.

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Los diputados de oposición también advirtieron que las modificaciones podrían permitir el regreso de las denominadas partidas circuitales mediante otro mecanismo.

La diputada Janine Prado, de Vamos, cuestionó que la propuesta no eliminara privilegios ni estableciera medidas contra el ausentismo y el nepotismo.

“Puede cambiar el nombre, puede cambiar el mecanismo y puede cambiar la redacción. Lo que no podemos permitir nosotros es que vuelva la lógica clientelista metida por la puerta de atrás de esta Asamblea Nacional”, expresó Prado.

“Para eliminar privilegios dijeron que no; para sancionar al que no viene a trabajar, dijeron que no; para cerrar espacios al nepotismo, también dijeron que no”, agregó la diputada durante el debate.

Tras la votación, los diputados que respaldaron las reformas participaron en el acto protocolar por la aprobación del documento.

Con información de Meredith Serracín.