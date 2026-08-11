Tom Holland hace historia y lidera el ranking de actores más rentable

Spider-Man: Un nuevo día y La Odisea reforzaron las cifras del intérprete británico y elevaron su media hasta 548,1 millones de dólares por producción.

Tom Holland se ha convertido en el actor de Hollywood con el mayor promedio de recaudación por película, impulsado por una trayectoria estrechamente vinculada a grandes franquicias y por el desempeño comercial de sus estrenos de 2026.

Los datos acumulados de su carrera muestran que Holland ha participado en 24 películas que suman aproximadamente 13.600 millones de dólares en taquilla mundial. Al dividir esa recaudación entre sus producciones, el resultado lo coloca en la primera posición del ranking de actores con mayor promedio comercial, una medición diferente a la clasificación basada exclusivamente en ingresos totales.

Detrás aparece Chris Pratt, con 28 películas y más de 14.100 millones de dólares recaudados. Su promedio alcanza 522,7 millones por título, convirtiéndolo en el único intérprete, además de Holland, que supera los 500 millones. Zoe Saldaña registra 468,7 millones por película; Vin Diesel, 430,1 millones; y Scarlett Johansson, 427,9 millones.

Buena parte del extraordinario rendimiento comercial de Holland está relacionada con su participación en el Universo Cinematográfico de Marvel. Su película de mayor recaudación es Avengers: Endgame, fenómeno mundial que consiguió cerca de 2.800 millones de dólares. Después figura Avengers: Infinity War, con aproximadamente 2.052 millones, seguida por Spider-Man: Sin camino a casa, que alcanzó alrededor de 1.920 millones.

La saga protagonizada por el actor como Peter Parker también ha sido determinante. Spider-Man: Un nuevo día y Spider-Man: Lejos de casa se encuentran entre sus grandes éxitos, con ingresos superiores a 1.100 millones de dólares cada una, consolidando al personaje como uno de los principales motores comerciales de su filmografía.

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El impacto de Holland, sin embargo, no depende únicamente de Marvel. La Odisea, dirigida por Christopher Nolan, superó los 1.000 millones de dólares y continúa sumando ingresos en salas, fortaleciendo todavía más el promedio del actor durante 2026. A esta lista se incorpora Uncharted: Fuera del mapa, adaptación del popular videojuego que recaudó más de 400 millones de dólares internacionalmente.

El indicador permite dimensionar el peso de los proyectos elegidos durante su trayectoria. No mide salarios, beneficios personales ni el retorno de inversión obtenido por los estudios, sino el dinero generado en cines por las películas en las que participa. Por ello, la posición de Holland refleja la capacidad recaudatoria de los títulos asociados a su nombre.

La clasificación cambia cuando se analiza la recaudación total acumulada. En ese apartado, Zoe Saldaña conserva el liderazgo con aproximadamente 15.470 millones de dólares obtenidos mediante 33 películas. Scarlett Johansson aparece después, con cerca de 15.400 millones repartidos entre 36 producciones.

Robert Downey Jr. acumula 14.300 millones de dólares; Chris Pratt, 14.100 millones; Samuel L. Jackson ronda los 14.000 millones; mientras Holland alcanza 13.600 millones. Más adelante aparecen Tom Cruise, con 12.600 millones; Chris Hemsworth, con 12.100 millones; Vin Diesel, con 12.000 millones; y Chris Evans, con 11.400 millones.

La presencia de Marvel Studios constituye un elemento recurrente entre los nombres mejor posicionados. Saldaña, Pratt, Diesel, Johansson, Jackson, Downey Jr., Holland, Hemsworth y Evans participaron en distintas entregas del universo cinematográfico, incluyendo fenómenos globales como Infinity War y Endgame.

El nuevo registro sitúa a Tom Holland como una de las figuras comercialmente más poderosas de Hollywood. Aunque otros intérpretes mantienen mayores cifras acumuladas, su promedio de 548,1 millones de dólares por película refleja el alcance internacional de una carrera construida entre superproducciones, franquicias multimillonarias y proyectos capaces de convocar audiencias masivas en los principales mercados cinematográficos del mundo.