Agroferias del IMA: Conozca dónde se realizarán este miércoles

En estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Panamá/Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Para este miércoles 12 de agosto, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.

Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.

Durante esta fecha, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:

MIÉRCOLES 12 DE AGOSTO

📍Veraguas

• Casa del Productor en los Terrenos de la Feria de Chitra, distrito de Calobre

• Cancha techada de Rio de Jesús cabecera, distrito Río de Jesús

📍Panamá Oeste

• Cancha techada de Bejuco, distrito de Chame

📍Herrera

• Junta Comunal de Chepo, distrito de Las Minas

📍Chiriquí

• Rancho Comunal de Bella Vista, distrito de Tolé

📍Comarca Ngäbe Buglé

• Comunidad de Oma, en Susama, en el distrito de Nole Duima

📍Panamá Este

• Ambrolla Ipeti, corregimiento de Torti, distrito de Chepo

📍Bocas del Toro

• Casa Comunal de Nance de Riscó, en el distrito de Almirante