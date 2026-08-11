Agroferias del IMA: Conozca dónde se realizarán este miércoles
En estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.
Panamá/Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.
Para este miércoles 12 de agosto, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.
Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.
Durante esta fecha, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:
MIÉRCOLES 12 DE AGOSTO
📍Veraguas
• Casa del Productor en los Terrenos de la Feria de Chitra, distrito de Calobre
• Cancha techada de Rio de Jesús cabecera, distrito Río de Jesús
📍Panamá Oeste
• Cancha techada de Bejuco, distrito de Chame
📍Herrera
• Junta Comunal de Chepo, distrito de Las Minas
📍Chiriquí
• Rancho Comunal de Bella Vista, distrito de Tolé
📍Comarca Ngäbe Buglé
• Comunidad de Oma, en Susama, en el distrito de Nole Duima
📍Panamá Este
• Ambrolla Ipeti, corregimiento de Torti, distrito de Chepo
📍Bocas del Toro
• Casa Comunal de Nance de Riscó, en el distrito de Almirante