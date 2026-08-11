Turismo en Panamá crece 15.3% en el 2026

Durante los primeros cinco meses del año ingresaron al país aproximadamente 1.3 millones de visitantes, un crecimiento interanual de 19.2%.

Ciudad de Panamá/El turismo continúa mostrando un comportamiento positivo en Panamá. Entre enero y mayo de 2026, los visitantes han gastado en el país unos $3,226.2 millones, lo que representa un incremento de 15.3% en comparación con el mismo período de 2025.

Las cifras forman parte de un informe de la Dirección de Análisis Económico y Social del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que destaca al turismo como uno de los sectores de mayor dinamismo dentro de la economía panameña.

Durante los primeros cinco meses del año ingresaron al país aproximadamente 1.3 millones de visitantes, un crecimiento interanual de 19.2%.

El aumento en el flujo de viajeros también ha tenido impacto en actividades relacionadas con el turismo, entre ellas el hospedaje, la gastronomía, el transporte, el comercio y los servicios recreativos.

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De acuerdo con el análisis, este comportamiento refleja una mayor demanda por los servicios turísticos nacionales y fortalece la posición de Panamá como destino dentro de la región latinoamericana.

El país mantiene además su capacidad para atraer no solo a viajeros de ocio, sino también a personas que llegan para participar en congresos, convenciones, ferias y otros eventos internacionales.

Nuevas estrategias para atraer turistas

Como parte de las acciones para fortalecer la oferta turística, la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) impulsa el programa “Seguro al Turista”, que contempla una cobertura temporal de hasta ocho días por accidentes durante la estadía de los visitantes.

A esto se suma la inauguración en el Aeropuerto Internacional de Tocumen del espacio interactivo “Sal a Panamá”, dirigido especialmente a pasajeros en tránsito. La iniciativa busca motivarlos a extender su permanencia y conocer diferentes atractivos del país, aprovechando la posición de Panamá como centro regional de conexiones aéreas.

En materia de conectividad, también se han incorporado nuevas alternativas para facilitar la llegada de viajeros hacia destinos fuera de la capital.

Desde el 17 de julio de 2026, una alianza entre el operador turístico MaxiTravel y la aerolínea Aeroregional permitió establecer una conexión aérea directa entre Quito, Ecuador, y Río Hato, Panamá.

La nueva ruta busca ampliar el acceso de visitantes internacionales a diferentes destinos del interior del país y diversificar los mercados emisores de turistas hacia Panamá.