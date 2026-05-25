Turismo crece en Panamá y el sector privado pide mirar más allá de la capital

APEDE anunció la realización de su Foro de Turismo 2026 el próximo 29 de mayo, un espacio donde representantes del sector público, privado y especialistas discutirán propuestas para convertir el turismo en una herramienta de desarrollo económico sostenible para el país.

Ciudad de panamá/El turismo en Panamá arrancó el año con cifras positivas. Durante el primer trimestre de 2026, el sector registró un crecimiento de 17.3%, un comportamiento que ya empieza a reflejarse en una mayor ocupación hotelera y más movimiento económico en distintos puntos del país.

Con ese escenario como punto de partida, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) planteó este lunes una propuesta que busca cambiar el enfoque tradicional del turismo nacional: descentralizar la actividad y convertir al interior del país en un motor económico con mayor protagonismo.

La iniciativa apuesta por aprovechar infraestructuras que ya existen, pero que, según el gremio, siguen subutilizadas, como el Aeropuerto Internacional Scarlett Martínez de Río Hato y el Aeropuerto Enrique Malek, en David. La idea es que ambos puedan recibir vuelos comerciales internacionales directos de manera permanente, facilitando la llegada de turistas a destinos de playa, montaña y naturaleza sin necesidad de pasar primero por Ciudad de Panamá.

Desde Apede sostienen que el país ya cuenta con buena parte de la infraestructura necesaria y que el siguiente paso debe enfocarse en la estrategia y la conectividad aérea.

“Tenemos el hardware, ahora queremos enfocarnos en el software”, afirmó Raúl Jiménez, presidente de la Comisión de Turismo del gremio. Explicó que tanto el aeropuerto de Río Hato como el de David ya cuentan con elementos clave para operar rutas internacionales, incluyendo servicios de aduana, migración, navegación aérea e iluminación para aterrizajes nocturnos.

Jiménez recordó además que Río Hato ya recibe vuelos chárter en temporadas específicas y que, en años anteriores, David tuvo conexiones comerciales con Costa Rica. A su juicio, lo que hace falta ahora es una política coherente que incentive la llegada de aerolíneas y abra nuevas conexiones directas hacia el interior.

La propuesta también pone el foco en el impacto económico que tendría una mayor llegada de visitantes fuera de la capital. Según Giulia De Sanctis, presidenta de Apede, el turismo tiene la capacidad de distribuir oportunidades de forma más amplia que otros sectores económicos.

“El turismo no solo genera empleo en hoteles. También mueve restaurantes, transporte, comercio, artesanía, agricultura, actividades culturales y pequeñas empresas”, señaló durante la conferencia de prensa.

El planteamiento surge en momentos en que el sector turístico intenta consolidar la recuperación tras años marcados por la pandemia y la desaceleración económica. Para empresarios y actores vinculados a la industria, uno de los principales retos sigue siendo lograr que el crecimiento turístico tenga un impacto más visible en las economías locales.

Precisamente con ese objetivo, Apede anunció la realización de su Foro de Turismo 2026 el próximo 29 de mayo, un espacio donde representantes del sector público, privado y especialistas discutirán propuestas para convertir el turismo en una herramienta de desarrollo económico sostenible para el país.

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