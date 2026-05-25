Más de 1500 docentes se capacitan en inteligencia artificial y herramientas digitales

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Educación, contempla la formación inicial de al menos 1500 docentes de distintas regiones del país, quienes posteriormente compartirán los conocimientos adquiridos con otros educadores a nivel nacional.

Ciudad de Panamá, Panamá/La inteligencia artificial, el uso de plataformas digitales como Canva y otras herramientas tecnológicas forman parte de la nueva jornada de capacitación dirigida a docentes panameños, con el objetivo de fortalecer las metodologías de enseñanza y adaptar el sistema educativo a las exigencias de la era digital.

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Educación, contempla la formación inicial de al menos 1500 docentes de distintas regiones del país, quienes posteriormente compartirán los conocimientos adquiridos con otros educadores a nivel nacional.

El programa forma parte de la actividad denominada “Entre Pares”, un proyecto de capacitación docente que se desarrolla desde 2010 y que, tras varios años con menor actividad, ha sido retomado por las autoridades educativas.

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Las capacitaciones incluyen formación en inteligencia artificial, desarrollo de proyectos tecnológicos y el uso de herramientas didácticas para aprovechar de mejor manera el acceso a internet en los centros educativos. Según explicaron los participantes, el propósito es transformar las aulas en espacios más dinámicos, innovadores y retadores para los estudiantes, utilizando recursos digitales que faciliten el aprendizaje.

Los docentes también señalaron que este tipo de seminarios les permitirá transmitir conocimientos de manera más efectiva en un entorno cada vez más digitalizado. Además de especialistas en tecnología, las jornadas cuentan con la participación de educadores que posteriormente deberán aplicar estas herramientas en sus respectivos centros escolares y replicar la capacitación entre sus colegas.

Las autoridades educativas esperan que esta estrategia tenga un alcance progresivo de entre 40 mil y 49 mil docentes en todo el país, como parte de los esfuerzos por fortalecer las competencias digitales dentro del sistema educativo panameño.

Con información de Hellen Concepción.