Copa Airlines fortalece su operación con ascenso de 29 nuevos capitanes

El acto contó con la participación de directivos de la aerolínea, quienes destacaron que estos ascensos responden al aumento de la demanda operacional y a la expansión proyectada de la compañía para los próximos años.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un total de 29 colaboradores de Copa Airlines fueron ascendidos de primeros oficiales a capitanes durante una ceremonia realizada este lunes, en medio del crecimiento que experimenta la industria de la aviación en Panamá y la región.

El acto contó con la participación de directivos de la aerolínea, quienes destacaron que estos ascensos responden al aumento de la demanda operacional y a la expansión proyectada de la compañía para los próximos años.

Durante el evento, representantes de la empresa señalaron que continuarán surgiendo nuevas plazas de trabajo en el sector aeronáutico, impulsadas por el crecimiento sostenido de la aviación comercial y la futura incorporación de nuevas aeronaves a la flota.

Recientemente, Copa Airlines anunció la adquisición de cerca de 100 aviones que serán incorporados progresivamente en los próximos años, lo que incrementará la necesidad de personal técnico y pilotos capacitados.

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De acuerdo con la compañía, todos los pilotos ascendidos ingresaron originalmente como primeros oficiales y alcanzaron esta nueva posición mediante promociones internas, tras completar un riguroso proceso de formación y evaluación.

La mayoría de los ascendidos acumula alrededor de 10 años de trayectoria dentro de la empresa, tiempo durante el cual fortalecieron su experiencia operativa y preparación profesional. Algunos de los nuevos capitanes expresaron orgullo por alcanzar este nuevo nivel dentro de la compañía y resaltaron el compromiso y la responsabilidad que implica asumir el mando de una aeronave.

La ceremonia también sirvió para reiterar el llamado a jóvenes interesados en desarrollarse dentro de la industria aeronáutica, recordando que actualmente existen centros de formación especializados, como Escuela de Aviación Alas, además de opciones de financiamiento para quienes deseen estudiar esta carrera.

La expansión del sector aéreo en Panamá continúa generando oportunidades laborales y posicionando al país como uno de los principales centros de conexión aérea de la región.

Con información de Jorge Quirós