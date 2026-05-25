María Corina Machado se reunió con el presidente José Raúl Mulino

Ciudad de Panamá, Panamá/La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, sostuvo este lunes 25 de mayo una reunión oficial con el presidente de la República, José Raúl Mulino, en la Presidencia de la República.

Durante el encuentro, Machado afirmó que existe la necesidad de un proceso hacia elección limpia, transparente y democrática en Venezuela, pues con este paso se comenzará a enmendar la crisis política, económica y social que ha vivido ese país y que ha generado numerosas olas migratorias irregulares con afectaciones en todo el continente.

Machado agradeció al presidente Mulino y a Panamá por expresar su posición vertical en pro de la democracia en Venezuela ante todos los escenarios internacionales, y por haberle dado la bienvenida a miles de venezolanos durante los últimos años.

Machado se encuentra en Panamá desde el pasado 22 de mayo como parte de una gira internacional que ha incluido encuentros con medios de comunicación, sectores políticos y la diáspora venezolana residente en el país.

Durante su estadía, la dirigente opositora también participó en una entrevista con TVN Noticias, donde abordó la situación política en Venezuela y reiteró su llamado a la realización de elecciones libres y transparentes. En esa conversación, Machado destacó el papel de la comunidad internacional en el respaldo a una transición democrática en su país.

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El encuentro entre Machado y Mulino refuerza los vínculos diplomáticos y el interés regional en la situación política de Venezuela, en un contexto de creciente atención internacional sobre el futuro del país sudamericano.

Acompañaron al presidente Mulino el canciller de la República, Javier Martínez Acha, y Kristelle Getzler, secretaria de Asuntos Económicos y Competitividad del Ministerio de la Presidencia.

La comitiva que acompañó a Machado la integraron Gerardo Fernández, Pedro Urruchurtu, Magalli Meda y Carlos Blanco.

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