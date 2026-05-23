María Corina Machado en encuentro con venezolanos en Panamá: 'Ya vayan calentando las maleticas'

La dirigente también reconoció el papel del gobierno panameño, mencionando el apoyo del presidente José Raúl Mulino y la custodia en Panamá de las actas vinculadas al proceso electoral venezolano, que calificó como evidencia de una “hazaña ciudadana”.

Ciudad de Panamá, Panamá/En un emotivo encuentro con venezolanos residentes en Panamá, la líder opositora y premio Nobel María Corina Machado lanzó un mensaje cargado de esperanza y movilización política, en el que aseguró que el futuro de Venezuela está cerca y llamó a la diáspora a prepararse para un eventual retorno al país.

Durante su intervención, Machado destacó el papel de Panamá como territorio de acogida para miles de migrantes venezolanos y agradeció el respaldo de la sociedad panameña y sus autoridades.

“Esta tierra ha abierto sus brazos y sus corazones a cada uno de ustedes. Gracias, Panamá. Cada ciudadano de este país ha asumido nuestra causa como suya”, expresó.

La dirigente también reconoció el papel del gobierno panameño, mencionando el apoyo del presidente José Raúl Mulino y la custodia en Panamá de las actas vinculadas al proceso electoral venezolano, que calificó como evidencia de una “hazaña ciudadana”.

Uno de los momentos más comentados de su discurso fue el llamado directo a los migrantes venezolanos a prepararse para un eventual retorno:

“Ya vayan calentando las maleticas. Ya van haciendo el plan de regreso. Piensen en el venezolano que eran cuando salieron y en el que van a volver a ser”, afirmó.

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Machado sostuvo que la diáspora venezolana, estimada en millones de personas alrededor del mundo, representa una fuerza clave en la transformación política del país. Aseguró que el movimiento opositor ha logrado articular apoyo internacional y sostuvo que el objetivo es alcanzar una transición democrática con elecciones libres.

“El futuro de Venezuela está en nuestras manos. Nada nos detiene, nada nos divide, nada nos desenfoca”, señaló, al tiempo que insistió en la necesidad de construir nuevas instituciones democráticas y fortalecer la unidad nacional.

En su mensaje, la dirigente también apeló al sentimiento de reencuentro familiar de los migrantes, resaltando las dificultades que han enfrentado lejos de su país.

“No poder estar en un entierro, un bautizo, un cumpleaños… todos lo hemos vivido. Por eso este movimiento tiene raíces humanas, culturales y espirituales profundas”, expresó.

El encuentro concluyó con un llamado a la organización y a mantener la esperanza en una eventual transición política en Venezuela, en la que —según Machado— los ciudadanos en el exterior jugarán un papel decisivo en la reconstrucción del país.

Más temprano dio una conferencia de prensa a medios nacionales e internacionales.