Aeropuerto de Tocumen impulsa iniciativa para ‘panameñizar’ la terminal con música y folclore

La actividad también se desarrolla en el marco del inicio del Mundial, una temporada en la que se espera un aumento en el flujo de pasajeros.

Ciudad de Panamá/El Aeropuerto Internacional de Tocumen se convirtió en escenario de una presentación folclórica con la participación del cantante típico Alejandro Torres, como parte de una iniciativa que busca acercar la cultura panameña a los viajeros nacionales e internacionales.

El equipo de TVN Noticias realizó un recorrido por la terminal aérea, donde pasajeros y colaboradores disfrutaron de una activación musical que tiene como objetivo mostrar al mundo parte de las tradiciones, identidad y expresiones culturales del país.

El gerente del Aeropuerto de Tocumen, José Antonio Ruiz, explicó que esta iniciativa forma parte de un proyecto que se desarrolla desde hace más de dos años y que busca “panameñizar” el aeropuerto.

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“El primer artista que canta en Tocumen y qué mejor con un cantante típico y esto aprovechando estos días que vamos a tener mucho movimiento”, señaló Ruiz.

La actividad también se desarrolla en el marco del inicio del Mundial, una temporada en la que se espera un aumento en el flujo de pasajeros debido a los desplazamientos entre Estados Unidos, México y Canadá.

Con música típica y espacios culturales, el aeropuerto busca dinamizar la experiencia de los viajeros y convertir la terminal en una vitrina de la cultura panameña ante visitantes de todo el mundo.

Con información de Jorge Quirós