En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, especialistas y organizaciones de salud desarrollarán jornadas informativas y actividades dirigidas a promover la lactancia exclusiva durante los primeros seis meses de vida y su continuidad junto con la alimentación complementaria hasta los dos años o más.

Ciudad de Panamá, Panamá/Panamá se sumará del 1 al 7 de agosto a la Semana Mundial de la Lactancia Materna con una serie de actividades orientadas a promover esta práctica, considerada una de las principales estrategias para favorecer la salud y el desarrollo de los recién nacidos.