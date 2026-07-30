PRD impulsa su renovación con nuevos liderazgos y revisión de sus errores, según Balbina Herrera

En vísperas del 45.º aniversario de la muerte de Omar Torrijos Herrera, la secretaria general del PRD afirmó que el colectivo atraviesa un proceso de reestructuración interna tras la derrota en las elecciones de 2024. También se refirió a la bancada legislativa, al movimiento Vamos y al proyecto de Presupuesto General del Estado para 2027.