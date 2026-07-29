Madre denuncia agresión contra su hijo de 16 años, estudiante del IPHE en Coclé; pide medidas de protección
La mujer presentó una denuncia ante la Fiscalía Regional de Coclé tras asegurar que su hijo, estudiante del Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE) de Aguadulce, fue presuntamente agredido por otros alumnos. Además de solicitar una investigación, pidió medidas de protección para el adolescente y cuestionó la actuación del personal del plantel.
Coclé/Una madre de familia presentó una denuncia ante la Fiscalía Regional de Coclé luego de que su hijo, de 16 años y estudiante del Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE) de Aguadulce, presuntamente fuera agredido por otros alumnos del mismo centro educativo.