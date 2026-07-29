Madre denuncia agresión contra su hijo de 16 años, estudiante del IPHE en Coclé; pide medidas de protección

La mujer presentó una denuncia ante la Fiscalía Regional de Coclé tras asegurar que su hijo, estudiante del Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE) de Aguadulce, fue presuntamente agredido por otros alumnos. Además de solicitar una investigación, pidió medidas de protección para el adolescente y cuestionó la actuación del personal del plantel.