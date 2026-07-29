¡Alarma en el sector inmobiliario! Cerca del 70% de los panameños no puede acceder a una vivienda, según Acobir

La presidenta de Acobir, Katherine Reyes Espino, señaló que el segmento de viviendas de hasta $180 mil registra una desaceleración debido a las altas tasas de interés, el desempleo y los cambios en el interés preferencial. Mientras tanto, el mercado de propiedades de mayor valor mantiene un comportamiento positivo.

La nueva ley de interés preferencial para casas nuevas fue sancionada el martes por el presdiente de la República, José Raúl Mulino.

Ciudad de Panamá, Panamá/El mercado inmobiliario panameño enfrenta una desaceleración en el segmento de viviendas de hasta $180 mil, el rango en el que tradicionalmente las familias adquieren su primera vivienda para construir patrimonio.

Temas relacionados

viviendas casas sector inmobiliario Acobir
Si te lo perdiste
Lo último
stats