¡Alarma en el sector inmobiliario! Cerca del 70% de los panameños no puede acceder a una vivienda, según Acobir

La presidenta de Acobir, Katherine Reyes Espino, señaló que el segmento de viviendas de hasta $180 mil registra una desaceleración debido a las altas tasas de interés, el desempleo y los cambios en el interés preferencial. Mientras tanto, el mercado de propiedades de mayor valor mantiene un comportamiento positivo.