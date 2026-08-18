Condenan a un hombre a 18 años de prisión por violación sexual contra una menor

Los hechos por los cuales se confirmó la condena ocurrieron los días 6 y 7 de febrero de 2023.

Ciudad de Panamá/El Tribunal Superior de Apelaciones confirmó la condena de 18 años de prisión impuesta a un hombre por el delito de violación sexual agravada, en perjuicio de una menor de un año y 10 meses.

La decisión fue obtenida por la Sección de Delitos contra la Libertad e Integridad Sexual de la Fiscalía Regional de San Miguelito, durante una audiencia de apelación en la que el Ministerio Público se opuso a la solicitud de anulación de la sentencia presentada por la defensa.

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Durante la audiencia, la Fiscalía sostuvo que el Tribunal de Juicio, en primera instancia, valoró de manera correcta y conforme a derecho las actuaciones y los elementos probatorios presentados durante el juicio oral, los cuales permitieron acreditar la responsabilidad penal del sentenciado.

La defensa alegaba un supuesto error de derecho en la apreciación de las pruebas testimoniales. Sin embargo, el Tribunal Superior de Apelaciones rechazó el recurso de anulación, al considerar que dicha causal no fue acreditada.

Los hechos por los cuales se confirmó la condena ocurrieron los días 6 y 7 de febrero de 2023.