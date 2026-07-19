Decretan detención provisional para hombre por presuntos actos libidinosos contra una niña de 8 años

La investigación se originó por hechos ocurridos en el corregimiento de Cabuya, distrito de Antón, en perjuicio de una niña de 8 años.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un hombre de 47 años quedó en detención provisional luego de que un juez de garantías legalizara su aprehensión y le imputara cargos por la presunta comisión de un delito contra la libertad e integridad sexual, en la modalidad de actos libidinosos.

La investigación se originó por hechos ocurridos en el corregimiento de Cabuya, distrito de Antón, en perjuicio de una niña de 8 años. Según la información expuesta en el caso, la niña habría señalado a un familiar como presunto responsable de la agresión.

La decisión se tomó durante una audiencia de solicitudes múltiples, en la que la Personería Municipal del Distrito de Antón sustentó la presunta vinculación del imputado con los hechos investigados.

De acuerdo con la información presentada durante la audiencia, los elementos de convicción recabados en las primeras diligencias permitieron al juez ordenar la detención provisional.

La medida fue fundamentada en la necesidad de proteger a la víctima y evitar la posible destrucción o pérdida de elementos relevantes para el proceso. El hombre fue aprehendido el pasado 17 de junio durante un operativo conjunto realizado por la Personería de Antón y agentes de la Policía Nacional.