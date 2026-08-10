Hallan en Suecia los restos de una mujer embarazada de hace 9.000 años

Los restos de una mujer embarazada de la Edad de Piedra, de unos 9.000 años de antigüedad, y de su feto fueron descubiertos en una cueva de una pequeña isla de Suecia, informó el lunes un arqueólogo.

Alexander Roesen Sjostrand, arqueólogo e investigador independiente vinculado a la Universidad de Uppsala, explicó que el hallazgo, "muy inusual", se produjo en una cueva situada en una pequeña isla frente a la costa de la isla sueca de Gotland, que lleva excavando desde 2023.

Sjostrand y otro investigador habían llegado a la capa más profunda de la cueva, correspondiente a la Edad de Piedra.

"Encontramos los restos de una mujer joven que fue enterrada de alguna manera, con un feto muy bien conservado en su útero", declaró el investigador a la AFP.

Explicó que estiman que los restos tienen entre 7.000 y 10.000 años de antigüedad, aunque lo más probable es que datan de hace unos 9.000 años, debido al lugar donde fueron hallados.

Sjostrand señaló que los restos serán sometidos a una datación por carbono para determinar su antigüedad.

Según él, el hallazgo de una mujer embarazada de una época tan remota indica que había personas viviendo en la isla poco después de que esta emergiera en el mar Báltico tras la última glaciación, y que no se trata simplemente de un grupo de exploración.

"Es realmente emocionante porque nos permite conocer cómo se realizaban las exploraciones y cómo se desplazaban las personas durante la época de los cazadores-recolectores de la Edad de Piedra", afirmó Sjostrand.