España comienza los controles fronterizos con Italia tras crisis por migrantes

El gobierno español del socialista Pedro Sánchez anunció el viernes su decisión después de que Italia rechazara el ultimátum lanzado horas antes, exigiendo el fin de los controles fronterizos tras la crisis de Ceuta.

Los agentes españoles comenzaron este sábado controles fronterizos temporales a viajeros procedentes de Italia, una decisión adoptada en respuesta a medidas similares impuestas por Roma tras la entrada masiva de migrantes a Ceuta a finales de julio.

Estos controles en conexiones aéreas y marítimas se están realizando “en forma aleatoria”, centrados especialmente “en los pasajeros que sean ciudadanos nacionales de terceros países”, especificó el sábado el Ministerio del Interior.

En los vuelos revisados, que no son todos ni incluyen a todos los pasajeros, los agentes realizan el control a la salida de la pasarela que conduce fuera del avión, sin causar desviaciones del flujo de viajeros, apuntó Interior.

“No veo mucho la palabra diplomacia utilizada en estas decisiones, ni por parte del gobierno italiano ni tampoco por parte del gobierno español”, afirmó a AFPTV María Celeste Grillo, una turista italiana recién aterrizada en el aeropuerto madrileño de Barajas.

El gobierno español del socialista Pedro Sánchez anunció el viernes su decisión después de que Italia rechazara el ultimátum lanzado horas antes, exigiendo el fin de los controles fronterizos tras la crisis de Ceuta.

Los controles en España comenzaron a regir el sábado a las 00H00 (02H00 GMT) y se prolongarán, en principio, hasta las 00H00 del 7 de septiembre, indicó el Ministerio del Interior.

Madrid justificó la medida por “la persistente presión migratoria irregular” que afronta Italia, adonde llegan cada año miles de migrantes por mar.

Roma cerró temporalmente a España el espacio Schengen, la zona de libre circulación de la Unión Europea (UE), tras la llegada de unos 72.000 migrantes al enclave español en el norte de África desde el vecino Marruecos a finales de julio.

El responsable de migración de la UE, Magnus Brunner, declaró que este sábado mantuvo contactos con los ministros del Interior de España e Italia y que “ambos confirmaron que los controles fronterizos internos son temporales”.

“Subrayé los avances logrados en la lucha contra la migración ilegal y señalé que la confianza entre los Estados miembros es nuestro activo más valioso”, escribió en X.

Las autoridades españolas, añadió, aseguraron que los sucesos de Ceuta “no tendrán un efecto duradero en el espacio Schengen”.

“Hay indicios por parte de Italia de que los controles podrían levantarse pronto”, dijo.