Al menos 13 muertos y cuatro heridos en choque en carretera de Perú

De acuerdo a las primeras pericias policiales, la minivan no se habría percatado que sobre la vía estaba el tráiler estacionado, varado aparentemente por problemas mecánicos, impactando de frente con la parte posterior del vehículo de transporte pesado.

Trece personas murieron y cuatro resultaron heridas tras el impacto de una minivan de transporte público y un tráiler estacionado en una carretera en la región de Cusco, sureste de Perú, informó este sábado un jefe policial a medios locales.

El accidente se produjo durante la madrugada en una ruta interna de Perú.

El vehículo público se desplazaba entre los poblados de Chalhuahuacho (departamento de Apurimac) y Arequipa, capital de la región del mismo nombre, señaló el jefe de la policía de Cusco, coronel Carlos Guizado.

"Nos han reportado lamentablemente el deceso de 13 personas, entre niños y personas adultas (...) hay cuatro heridos que han sido trasladados de urgencia hacia el hospital de Arequipa", informó Guizado.

Además agregó que las causas del accidente se siguen investigando.

De acuerdo a las primeras pericias policiales, la minivan no se habría percatado que sobre la vía estaba el tráiler estacionado, varado aparentemente por problemas mecánicos, impactando de frente con la parte posterior del vehículo de transporte pesado.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran la parte delantera de la minivan destrozada por la colisión.