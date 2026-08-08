Destruyen con explosivos peaje en Colombia tras posesión de De la Espriella

De la Espriella promete intensificar los bombardeos contra grupos guerrilleros, narcotraficantes y de origen paramilitar que operan en Colombia, con apoyo de Israel y Estados Unidos, y construir megacárceles similares a las de El Salvador.

Disidentes de la guerrilla FARC destruyeron con explosivos el sábado un peaje en una carretera cercana a la ciudad de Cali (suroeste), donde Abelardo de la Espriella se posesionó la víspera como el nuevo presidente de Colombia, informó el Ejército.

El ultraderechista De la Espriella prometió enfrentar "sin tregua al narcoterrorismo" y acabar los diálogos de paz con los principales grupos armados tras su investidura en esa ciudad, a la cual asistieron varios mandatarios de la región.

Cerca de Cali, principalmente en el departamento del Cauca, operan rebeldes comandados por alias Iván Mordisco, el guerrillero más buscado de Colombia que se apartó del histórico acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC en 2016.

En el ataque ocurrido en un peaje en construcción sobre la carretera Panamericana en el municipio de Santander de Quilichao dos guardias de seguridad sufrieron heridas leves.

El Ejército responsabilizó a las filas de Mordisco.

"Atacar la infraestructura del país es atacar el progreso, la movilidad y la tranquilidad de millones de colombianos", dijo el sábado en la red social X el presidente De la Espriella.

"A los responsables les envío un mensaje claro: no habrá refugio, no habrá contemplaciones y no habrá impunidad", agregó.

También la madrugada del sábado, en el departamento del Cesar (norte) un uniformado murió en un ataque con drones cargados de explosivos contra una estación de policía, informó esa institución.

Las autoridades todavía no han señalado qué grupo está detrás de este último ataque.

De la Espriella promete intensificar los bombardeos contra grupos guerrilleros, narcotraficantes y de origen paramilitar que operan en Colombia, con apoyo de Israel y Estados Unidos, y construir megacárceles similares a las de El Salvador.

El nuevo mandatario ha dicho que no continuará las negociaciones de paz iniciadas por su predecesor, el izquierdista Gustavo Petro.