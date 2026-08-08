MLB noticias | José 'Chema' Caballero regresa como titular con los Yankees de Nueva York

Bravos vs. Yankees. Duelo de titanes en el Bronx con Chris Sale y Gerrit Cole en la loma.

Panamá/El mítico Yankee Stadium se viste de gala este sábado 8 de agosto para recibir uno de los enfrentamientos más esperados de la temporada 2026 de las Grandes Ligas.

Los Bravos de Atlanta, líderes con un impresionante récord de 70-46, visitan a los Yankees de Nueva York, quienes con una marca de 65-51 buscan recortar distancias en lo que promete ser un choque de alto voltaje en el Bronx.

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Duelo de Ases: Chris Sale frente a Gerrit Cole

El principal atractivo de la tarde será, sin duda, el enfrentamiento monticular entre dos de los mejores lanzadores de la última década.

Chris Sale (ATL): El zurdo de los Bravos está firmando una campaña de ensueño con un récord de 12-6 y una efectividad dominante de 2.08 ERA . Sale llega a este encuentro con 143 ponches , consolidándose como un serio candidato al Cy Young.

El zurdo de los Bravos está firmando una campaña de ensueño con un récord de y una efectividad dominante de . Sale llega a este encuentro con , consolidándose como un serio candidato al Cy Young. Gerrit Cole (NYY): Por los locales, el derecho Cole (5-5, 3.42 ERA) buscará imponer su jerarquía frente a su afición. Con 78 ponches en lo que va de la zafra, su capacidad para controlar la poderosa alineación de Atlanta será clave para las aspiraciones neoyorquinas.

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Poder en el Plato: Alineaciones Confirmadas

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La ofensiva será otro factor determinante. Los Bravos presentan una alineación encabezada por el poder de Matt Olson, quien suma 33 cuadrangulares y 71 carreras impulsadas, acompañado por el siempre peligroso Ronald Acuña Jr. en el rol de bateador designado.

Por su parte, los "Bombarderos del Bronx" confían en el madero de Ben Rice, quien ha sorprendido esta temporada con 31 jonrones y 74 remolcadas. La veteranía de Paul Goldschmidt en la inicial y la velocidad del panameño José Caballero en las bases serán las armas principales para el equipo dirigido por la novena de Nueva York. El popular "Chema" había estado fuera de la alineación titular por parte de Aaron Boone, pero hoy regresa a la acción para la satisfacción de los panameños.

Este encuentro no solo es vital para las posiciones de la división, sino que también sirve como un posible adelanto de lo que podríamos ver en la postemporada de octubre. La mesa está servida para una tarde de puro béisbol en la "Gran Manzana".

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