Interrupciones temporales de agua afectarán a tres sectores de Bocas del Toro este domingo

La institución explicó que, una vez se normalice el suministro eléctrico y las plantas potabilizadoras retomen sus operaciones, el servicio de agua potable será restablecido progresivamente en las zonas afectadas.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó que este domingo 9 de agosto de 2026 podrían registrarse interrupciones temporales en el suministro de agua potable en Isla Colón, Almirante y Changuinola, en la provincia de Bocas del Toro.

Según la entidad, la afectación se producirá entre las 7:00 a.m. y las 10:00 a.m., debido a una suspensión del servicio eléctrico que impedirá el funcionamiento normal de las plantas potabilizadoras Quebrada Nigua, Nuevo Paraíso, El Silencio e Isla Colón.

El Idaan recomendó a los residentes de las áreas que podrían verse afectadas almacenar agua con anticipación y hacer un uso responsable del recurso durante el periodo de interrupción.

La institución explicó que, una vez se normalice el suministro eléctrico y las plantas potabilizadoras retomen sus operaciones, el servicio de agua potable será restablecido progresivamente en las zonas afectadas.

Las autoridades exhortaron a los usuarios a tomar las previsiones necesarias para evitar inconvenientes durante las horas en que se mantenga la suspensión.

Limpieza en toma de agua en Changuinola

En tanto, las autoridades intensifican las labores de limpieza en canales de Changuinola, Guabito, Finca 13 y Almirante para reducir el riesgo de nuevas inundaciones tras las recientes lluvias. La medida busca proteger a las comunidades que ya resultaron afectadas y mejorar el flujo del agua en estos puntos vulnerables.