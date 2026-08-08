Ordenan detención provisional de estudiante que ingresó con un arma de fuego al Instituto José Dolores Moscote

El arma de fuego fue encontrada el jueves 6 de agosto en la mochila del estudiante de décimo grado del bachillerato en turismo durante una requisa sorpresiva realizada en el plantel.⁣

Ciudad de Panamá/El estudiante que fue sorprendido con un arma de fuego en el Instituto José Dolores Moscote permanecerá bajo detención provisional.

Así lo decidió el Juzgado Penal de Adolescentes, que legalizó la aprehensión del adolescente y dio por presentada la imputación de cargos tras la solicitud de la Fiscalía Segunda Superior de Adolescentes.

El joven fue imputado por el delito de posesión y tráfico de armas y explosivos, luego de ser sorprendido con un arma de fuego en un aula del plantel.

La Fiscalía sustentó la medida cautelar de detención provisional y el juez consideró que era la más cónsona con los hechos ocurridos, considerando el peligro de fuga, peligro para la comunidad o la población del colegio.

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El caso

Este resultado de audiencia guarda relación con una investigación que lleva la Fiscalía Segunda Superior de Adolescentes.

El arma de fuego fue encontrada el jueves 6 de agosto en la mochila del estudiante de décimo grado del bachillerato en turismo durante una requisa sorpresiva realizada en el plantel.⁣

El hallazgo ocurrió aproximadamente a las 10:00 a.m., cuando las autoridades del centro educativo realizaban las inspecciones de rutina. La situación generó alarma entre estudiantes y docentes, por lo que se activaron los protocolos de seguridad y se solicitó la presencia de la Policía de la Niñez y la Adolescencia.⁣

Saby Ortíz, directora del colegio, explicó que estas revisiones se realizan de manera sorpresiva como parte de las medidas para prevenir situaciones que puedan poner en riesgo la seguridad dentro del plantel.⁣

El estudiante fue retirado del colegio y posteriormente conducido a la Fiscalía de Adolescentes, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes.⁣

Tras este hecho, la Policía Nacional recordó que los adolescentes desde los 12 años pueden ser puestos a órdenes de las autoridades competentes si incurren en hechos delictivos.

El capitán de la Policía Nacional hizo un llamado a los adolescentes para que no permitan ser reclutados por grupos delictivos.⁣

⁣"Son casos aislados a nivel nacional, pero también queremos poner en conocimiento de la población adolescente que no se deje llevar por las pandillas ni por este sistema que funciona en Panamá, ya que solo hace falta tener 12 años para ser puesto a órdenes de las autoridades competentes. Es un hecho que puede marcarles la vida para siempre", manifestó.⁣

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