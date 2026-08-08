Erupción del Etna obliga a suspender llegadas a un aeropuerto de Sicilia

Con 3.324 metros de altura, el Etna es el volcán activo más alto de Europa y ha registrado frecuentes erupciones a lo largo de los últimos 500.000 años.

El Etna, uno de los volcanes más activos del mundo, registró este sábado una nueva erupción que expulsó grandes cantidades de humo y ceniza y obligó a suspender durante horas las llegadas al aeropuerto de Catania, en la isla italiana de Sicilia.

"La actividad eruptiva del Etna y la consiguiente emisión de ceniza volcánica a la atmósfera" llevó al cierre del espacio aéreo donde se encontraba la nube de humo y ceniza, informó el aeropuerto.

Ello provocó la cancelación de las llegadas al aeropuerto, aunque "los vuelos de salida de las aeronaves que ya se encuentran en el aeropuerto operan con normalidad", indicó la terminal aérea por la mañana.

En un comunicado a última hora de la tarde, el aeropuerto anunció "la reanudación de las operaciones (...) con efecto inmediato" después de que la alerta por actividad volcánica pasara de roja a naranja.

Las imágenes difundidas por el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología de Italia mostraban una columna de humo elevándose desde la cima del volcán, cuya actividad es monitoreada permanentemente por los expertos.

Con 3.324 metros de altura, el Etna es el volcán activo más alto de Europa y ha registrado frecuentes erupciones a lo largo de los últimos 500.000 años.

Alrededor de 12 millones de pasajeros transitaron en 2024 por el Aeropuerto Internacional de Catania, uno de los principales puntos de entrada a Sicilia, que es uno de los destinos turísticos más populares de Italia.