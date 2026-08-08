Karol Wilson recibe el abrazo que más necesitaba antes de la final de Operación Triunfo

Sus padres destacaron la manera en que Karol ha afrontado este proceso y el impacto que ha logrado generar con su personalidad y su talento.

Karol Wilson recibió una de las sorpresas más especiales desde que llegó a Operación Triunfo Estados Unidos. La cantante panameña, que se prepara para la gran final del concurso, fue sorprendida durante el programa con un mensaje de sus padres, quienes además aparecieron inesperadamente en el escenario para abrazarla.

Karol, representante de Panamá en la primera edición estadounidense del formato de Telemundo, se encontraba en el estudio cuando le anunciaron que tenía un mensaje especial. Sin imaginar quiénes estaban detrás de la sorpresa, la artista observó un video en el que sus padres le enviaron palabras de aliento y orgullo.

“Sabemos la entrega que das cada vez que subes al escenario representando a tu bello Panamá”, le dijeron inicialmente.

Sus padres también destacaron la manera en que Karol ha afrontado este proceso y el impacto que ha logrado generar con su personalidad y su talento.

“Aquí estamos orando por ti, hija. Eres un ser de luz”, expresaron, antes de recordar que su hija ha logrado tocar la vida de muchas personas con su forma de ser y con el talento que demuestra sobre el escenario.

Te puede interesar: Karol Wilson avanza a la final de Operación Triunfo Estados Unidos

Al ver el mensaje, Karol no pudo ocultar la emoción. Entre lágrimas, reconoció cuánto extraña a sus padres y lo difícil que ha sido estar lejos de casa durante esta experiencia.

Pero la sorpresa apenas comenzaba.

La conductora le preguntó si no prefería decirles personalmente todo lo que estaba sintiendo. Entonces, sus padres aparecieron en el estudio, provocando una reacción inmediata de emoción en la cantante panameña.

¡Gracias por tanto! Por ser mi motor, por ser mi columna, por ser todo”, expresó Karol mientras se acercaba a ellos.

Su padre aprovechó el momento para reafirmarle el orgullo que sienten por su desempeño y por el camino que ha recorrido dentro de la competencia.

“Todo Panamá está orgulloso de ti, por lo que eres”, le dijo, antes de desearle que continúe persiguiendo sus sueños y metas.

La sorpresa también estuvo acompañada de un mensaje de reconocimiento dentro de la propia competencia. Le hicieron saber a Karol que había conseguido algo importante: convertirse en la primera alumna en avanzar directamente a la final, un logro que sus padres calificaron como resultado de todo el esfuerzo que ha puesto en este escenario.

“Eso logró su nena en este escenario tan grande, tan difícil, tan complicado”, fue parte del mensaje que terminó de conmoverla.

Karol llegó a la academia después de superar el proceso de selección y se convirtió en la representante panameña de la primera edición de Operación Triunfo Estados Unidos.

La artista ha superado momentos de tensión dentro de la competencia. En julio fue nominada para abandonar el programa, pero consiguió mantenerse gracias al respaldo del público.

Tras la sorpresa, Karol compartió el momento con sus seguidores en Instagram y agradeció a la producción por lo que calificó como “un regalo tan hermoso”.

Ver a mis padres ha sido una verdadera recarga de energía; hoy tengo el corazón pleno, la mente enfocada y toda la fuerza para lo que viene”, escribió.

La panameña aseguró además que está lista para afrontar la gran final y agradeció a quienes la han acompañado durante su recorrido.

Con el abrazo de sus padres como una inyección de energía y el respaldo de Panamá, Karol Wilson se prepara ahora para el momento decisivo de su aventura en Operación Triunfo Estados Unidos.