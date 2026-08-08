La Salle destaca entre cinco colegios y gana la primera Liga CEO de comunicación, oratoria y emprendimiento

Para los organizadores, uno de los principales resultados de la experiencia fue el fortalecimiento de la confianza de los estudiantes para presentar sus ideas frente a un público y un jurado.

El Colegio La Salle se alzó con los dos premios de la primera Liga CEO de comunicación, emprendimiento y oratoria, cuya gran final se realizó este sábado con la participación de 50 estudiantes de cinco colegios del país.

El concurso reunió a jóvenes del Agustiniano de Chitré, Instituto Chino Panameño, Colegio La Salle, Instituto Justo Arosemena e Instituto Atenea, quienes durante aproximadamente cuatro meses participaron en jornadas de preparación, ensayos y mentorías.

De acuerdo con los organizadores, la iniciativa comenzó con alrededor de 1,000 jóvenes, de los cuales 120 fueron seleccionados para recibir capacitación en comunicación. Posteriormente, 50 estudiantes llegaron a la gran final para representar a sus respectivos colegios.

En la jornada final, el Colegio La Salle obtuvo tanto el mejor puntaje por colegio como el reconocimiento a la mejor representación de los estudiantes por grupo.

Los participantes abordaron durante sus presentaciones diferentes situaciones que afectan a los jóvenes y a la sociedad, planteando propuestas relacionadas con el uso de la inteligencia artificial, herramientas para ayudar a los adultos a tomar sus medicamentos en los horarios indicados y alternativas para mejorar la gestión de los recursos relacionados con el acceso al agua potable, entre otros temas.

Para los organizadores, uno de los principales resultados de la experiencia fue el fortalecimiento de la confianza de los estudiantes para presentar sus ideas frente a un público y un jurado.

Julio Spiegel, mentor de oratoria, destacó la experiencia de trabajar con los jóvenes y aseguró que el proyecto demostró que existe interés de este sector de la población en participar y desarrollar sus capacidades.

“La experiencia ha sido magnífica. Ellos me agradecen dedicarles tiempo, pero el más agradecido soy yo”, expresó Spiegel.

Uno de los participantes resaltó que que se trata de un proyecto de jóvenes para jóvenes, con el propósito de brindarles espacios para expresarse, desarrollar sus capacidades y plantear propuestas sobre temas que consideran importantes para el país.

Tras esta primera edición, los impulsores de la Liga CEO no descartan realizar nuevas versiones en los próximos años y ampliar la participación a más escuelas y colegios a nivel nacional.

Información de Luis de Jesús Mendoza

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