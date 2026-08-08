LPF | Plaza Amador vs Tauro FC: Los leones se llevaron el Clásico Nacional en una noche de los Murillos

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Panamá/El fútbol panameño vivió una noche inolvidable en el COS Sports Plaza. En una nueva edición del Clásico Nacional de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) para el Torneo Apertura 2026, el Plaza Amador se impuso 3-2 ante Tauro FC en un choque electrizante de cinco goles, remontadas parciales y un épico desenlace en el tiempo de reposición.

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Noche de doblete y drama: Los 'Murillo' dictan sentencia en el COS Sports Plaza

El encuentro arrancó con un ritmo frenético dictado por los dirigidos por Mario "Cholito" Méndez:

Minuto 16' (1-0): José "Gasper" Murillo abrió el marcador para los leones tras una gran jugada colectiva.

abrió el marcador para los leones tras una gran jugada colectiva. Minuto 27' (1-1): Tauro FC reaccionó de la mano de Jan Vargas , quien envió el balón al fondo de las redes para colocar la paridad momentánea.

Tauro FC reaccionó de la mano de , quien envió el balón al fondo de las redes para colocar la paridad momentánea. Minuto 35' (2-1): Nuevamente apareció José "Gasper" Murillo para firmar su doblete de la noche y devolverle la ventaja al cuadro placino antes del descanso.

En la segunda mitad, la escuadra albinegra no bajó los brazos y encontró recompensa al minuto 66' cuando Cristian Quintero convirtió el 2-2 que parecía sellar la repartición de puntos entre los dos gigantes del balompié istmeño.

Sin embargo, cuando el empate parecía definitivo, apareció Yoameth Murillo al minuto 90+6' para empujar el balón a las redes y desatar la locura de la afición placina en las gradas con el 3-2 definitivo.

El análisis numérico: Tauro tuvo el balón, pero Plaza la contundencia

En el desarrollo táctico, el conjunto taurino logró adueñarse de la posesión del balón con un 55% frente al 45% de los leones. A pesar del dominio territorial del equipo albinegro, Plaza Amador se mostró sumamente peligroso cada vez que superó la línea de fuego, generando 13 remates totales contra los 12 del cuadro visitante.

La gran diferencia del Clásico Nacional radicó en la puntería al arco rival. Los dirigidos por "Cholito" Méndez enviaron 9 de sus 13 disparos directamente a puerta, exigiendo al máximo al guardameta rival. En contraparte, Tauro registó 7 tiros entre los tres palos y desperdició 5 intentos que se fueron desviados, lo que terminó costándole caro en el marcador final.

En las jugadas a balón parado, Tauro FC apretó el área placina provocando 6 tiros de esquina a favor, mientras que Plaza solo dispuso de 2 saques de esquina en los 90 minutos. En el apartado disciplinario, la intensidad con la que se disputó el derbi quedó reflejada en las 3 tarjetas amarillas que vio cada bando en un partido de permanente roce físico.

Tabla de posiciones: Plaza Amador se consolida en la cima del Este

Con este agónico triunfo, el conjunto de los leones de Plaza Amador se consolida en la primera posición de la Conferencia del Este con 7 puntos, firmando un arranque de torneo sólido. Por su parte, Tauro FC se ubica en la cuarta casilla del Este con solo 2 unidades.

En otro resultado de la jornada en el Torneo Apertura, UMECIT FC y el Deportivo Árabe Unido empataron 0-0, repartiendo puntos en un choque cerrado.