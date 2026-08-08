De San Miguelito a Colón: Reportan cuatro homicidios durante el viernes; dos de las víctimas tenían 13 y 16 años

Los cuatro casos son investigados por las autoridades, mientras residentes de las comunidades donde ocurrieron estos hechos piden mayor seguridad ante la violencia registrada en sus sectores.

Cuatro hechos violentos, que dejaron igual número de víctimas fatales, se registraron en las últimas 24 horas en distintos sectores de las provincias de Panamá y Colón.

El primer caso ocurrió en Cerro Batea, distrito de San Miguelito, donde un joven de 16 años que se encontraba en las afueras de una rosticería murió tras recibir varios disparos.

De acuerdo con la información preliminar, los responsables serían sicarios que viajaban en una motocicleta y que posteriormente se dieron a la fuga.

Videos difundidos en redes sociales muestran a la víctima aparentemente sentada en las afueras del establecimiento, mientras jugaba dominó, cuando fue sorprendida por los atacantes.

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Horas después se reportó otro homicidio en la séptima etapa de Santa Librada, también en San Miguelito. En este caso, la víctima fue un adolescente de 13 años, quien recibió varios impactos de bala de parte de sujetos que se movilizaban en una motocicleta.

El joven fue interceptado y quedó tendido en la entrada principal de un minisúper del sector.

En tanto, en Villa Unida, Chilibre, Panamá Norte, un joven de 18 años murió luego de quedar en medio de una balacera registrada en esta comunidad.

Según los informes preliminares, el joven fue trasladado hasta la Policlínica de Nuevo San Juan, en El Giral, pero llegó sin signos vitales. Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las circunstancias del hecho y dar con los responsables.

Otro caso se registró en Pilón Centro, provincia de Colón, donde un hombre fue encontrado sin vida. Residentes del área indicaron que durante la noche escucharon múltiples detonaciones y, minutos después, se percataron de que la víctima se encontraba tendida en el suelo.

Los cuatro casos son investigados por las autoridades, mientras residentes de las comunidades donde ocurrieron estos hechos piden mayor seguridad ante la violencia registrada en sus sectores.

Información de Jocelyn Mosquera