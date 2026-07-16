Aprehenden a siete presuntos pandilleros vinculados a homicidios en San Miguelito

Durante los allanamientos, las autoridades ubicaron diversos indicios relacionados con la investigación, entre ellos un fusil y presunta sustancia ilícita.

Siete personas fueron aprehendidas durante la operación Harpía, desarrollada en distintos puntos de San Miguelito, como parte de una investigación que busca desarticular una presunta pandilla vinculada a homicidios, delitos de drogas y porte ilegal de armas.

La acción fue desarrollada por la Fiscalía Especializada en Delitos de Asociación Ilícita, con apoyo de unidades de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial (DNIP) y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), mediante diligencias realizadas en Valle de Urracá y otros sectores del distrito.

Durante los allanamientos, las autoridades ubicaron diversos indicios relacionados con la investigación, entre ellos un fusil y presunta sustancia ilícita.

De acuerdo con la PGN, la operación tiene como objetivo desarticular un grupo criminal presuntamente dedicado a la comisión de homicidios ocurridos durante los años 2025 y 2026, además de delitos relacionados con el porte ilegal de armas de fuego y el tráfico de drogas.

La investigación también señala que los integrantes de esta organización amenazaban y atacaban a menores de edad para obligarlos a formar parte del grupo delictivo.

En las próximas horas, los aprehendidos serán presentados ante un juez de garantías, donde el Ministerio Público solicitará las medidas cautelares correspondientes.

La Procuraduría General de la Nación reiteró que continuará ejerciendo la acción penal con apego a la Constitución y la ley, respetando los derechos de los ciudadanos durante el proceso judicial.