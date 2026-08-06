Lluvias y tormentas continuarán hasta el fin de semana en varias regiones del país

De acuerdo con los pronósticos, las lluvias acompañadas de actividad eléctrica continuarán en diferentes regiones del país y podrían extenderse durante el fin de semana.

Ciudad de Panamá/Panamá mantiene un ambiente atmosférico inestable que favorece el incremento de lluvias y tormentas en distintas zonas del territorio nacional, condiciones que ya han provocado afectaciones en varios sectores.

Durante este jueves, las precipitaciones ocasionaron inundaciones en calles de la ciudad de Panamá, entre ellas sectores de Villa Zaita, la vía Ricardo J. Alfaro y la avenida de Los Periodistas.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá explicó que este escenario corresponde a condiciones propias de la temporada lluviosa, reforzadas por la influencia de la vaguada monzónica sobre el Pacífico, sistemas de baja presión en ambas vertientes y el desplazamiento de ondas tropicales.

De acuerdo con los pronósticos, las lluvias acompañadas de actividad eléctrica continuarán en diferentes regiones del país y podrían extenderse durante el fin de semana.

”Se esta produciendo por la interacción de varios sistemas atmosféricos, como son los sistemas de baja, presión e inclusive la zona de convergencia que se mantiene sobre nuestra región, por lo cual ese flujo de viento cargado de humedad genera un escenario bastante inestable, favorable para que se dé el desarrollo de estas tormentas”, indicó Emanuel Velásquez, meteorólogo.

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Las autoridades habían emitido un aviso de prevención por lluvias, vigente inicialmente hasta este jueves. Sin embargo, debido a la persistencia de las condiciones atmosféricas, no se descarta que la medida sea extendida.

Las precipitaciones registradas durante esta semana también generaron emergencias. El Sistema Nacional de Protección Civil atendió varios incidentes durante la jornada del miércoles.

”En la ciudad capital tuvimos un aproximado de 15 caídas de árboles, dos deslizamientos de tierra y un deslizamiento de tierra en la provincia de Chiriquí; igualmente tuvimos algunas caídas de árboles en la provincia chicana y en la provincia de Veraguas tuvimos el rescate de unas personas que iban transitando por una carretera, en el momento que se registró un deslizamiento de tierra”, detalló René García, director del centro de emergencias - Sinaproc.

La onda tropical número 31, que se encontraba sobre Panamá, ya se desplazó hacia otros países de Centroamérica. No obstante, dejó condiciones de inestabilidad que continúan favoreciendo la formación de lluvias y tormentas.

Las autoridades recomendaron a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar cruzar calles inundadas y tener precaución en zonas propensas a deslizamientos o crecidas repentinas.

Con información de María De Gracia