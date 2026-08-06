Hurtos de baterías y computadoras de vehículos preocupan a residentes de Betania

Entre enero y junio de 2026 se registraron 8,650 hurtos, 202 casos más que los 8,448 contabilizados durante el mismo periodo de 2025. Esto representa un aumento de aproximadamente 2.4%.

Panamá/El hurto de baterías y computadoras de vehículos se mantiene como una de las principales preocupaciones de los residentes del corregimiento de Betania, donde cámaras de seguridad han captado recientemente varios de estos hechos durante horas de la noche.

En sectores como Camino Real, los vecinos se han organizado mediante el programa Vecinos Vigilantes para compartir información sobre vehículos sospechosos, incidentes y recorridos de los presuntos responsables, con el propósito de facilitar la respuesta de la Policía Nacional.

“El común denominador del tipo de delitos que tenemos con frecuencia son los hurtos de las baterías y las computadoras de los vehículos”, manifestó Desiree Canto, residente de Betania.

La dirigente comunitaria explicó que algunos grupos de vecinos vigilantes funcionan desde hace más de 10 años y que progresivamente han incorporado a residentes de otras áreas del corregimiento.

“Como sociedad organizada, nosotros, a través del programa de Vecinos Vigilantes, tratamos de brindar el apoyo y la información necesaria para que la Policía pueda, a la vez, brindarnos el apoyo a nosotros como comunidad de manera oportuna”, expresó.

Vecinos donan bicicletas y lámparas

Ante los problemas de seguridad, residentes y empresas privadas han donado bicicletas a las unidades policiales para reforzar los patrullajes. La comunidad también entregó lámparas para los puestos de control.

“Nosotros como comunidad no esperamos tampoco que el Estado nos brinde todo, porque somos los afectados y tenemos también que tratar de buscar las soluciones”, dijo Canto.

De acuerdo con la residente, las unidades en bicicleta efectúan recorridos hasta las 10:00 p.m. por centros comerciales y otros puntos considerados estratégicos.

Los vecinos también utilizan grupos de WhatsApp para comunicar incidentes y proporcionar ubicaciones que permitan a los agentes llegar con mayor rapidez.

Falta de iluminación y cambios en el área

Canto relacionó parte de los problemas de seguridad con la falta de luminarias en determinados puntos y con los cambios experimentados en sectores originalmente residenciales, donde algunas viviendas han sido vendidas o alquiladas para comercios y cuartos de alquiler.

“Aparte de que hay zonas que también faltan luminarias, ese tipo de situaciones permiten entonces que el delincuente tenga acceso a eso, a cometer el delito”, manifestó.

También planteó la necesidad de mantener por más tiempo a las unidades policiales asignadas al corregimiento. Según explicó, los cambios de agentes y jefes de puestos de control pueden afectar la respuesta porque el personal nuevo desconoce inicialmente las calles y los sectores de Betania.

Entre enero y junio de 2026 se registraron 8,650 hurtos, 202 casos más que los 8,448 contabilizados durante el mismo periodo de 2025. Esto representa un aumento de aproximadamente 2.4%.

Los residentes solicitan mayor frecuencia en los patrullajes, presencia policial y la reparación o instalación de luminarias en los puntos con poca iluminación.

Con información de Meredith Serracín.