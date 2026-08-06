Panamá podría requerir la importación de cerca de 100 mil quintales de cebolla para cubrir la demanda nacional, ante las afectaciones que han enfrentado los productores como consecuencia de las condiciones climáticas.

El panorama fue analizado durante una reunión de la cadena agroalimentaria de papa y cebolla, en la que se determinó que, por el momento, la necesidad de importación se concentraría únicamente en la cebolla, mientras que para la papa no se contempla un porcentaje de importación.