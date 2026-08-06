Estados Unidos entrega a Panamá más de $1 millón en equipos médicos y de emergencia

Panamá/El Gobierno de Estados Unidos, a través del Comando Sur, entregó a Panamá equipos médicos y de respuesta ante emergencias valorados en más de un millón de dólares, destinados a fortalecer la atención durante desastres y otras situaciones que requieran el despliegue de instalaciones móviles.

La donación incluye carpas, sillas, contenedores y pisos portátiles. Dentro del aporte figuran más de $375,000 en estuches de protección y sistemas de pisos que mejorarán la instalación y el funcionamiento de los hospitales móviles utilizados por el Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS).

Representantes del Minsa, la CSS y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial participaron en el acto de entrega.

Estamos entregando más de un millón de dólares en equipamientos. Como han visto, son carpas, son sillas, son contenedores, son pisos para las tiendas portátiles, las cuales, si están en el campo, pueden tener un piso portátil”, explicó el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera.

El diplomático manifestó que la ayuda busca reforzar la capacidad de respuesta de las instituciones panameñas ante emergencias.

“Son ayudas de Estados Unidos para el Gobierno de Panamá y, como he dicho en el pasado, Estados Unidos va a seguir diciendo presente para ayudar a nuestros amigos, a nuestros socios, que es el Gobierno de Panamá”, expresó.

Acompañé a los ministros @JaimeAJovaneC y Boyd Galindo, y al director @DinoMonv24, en la entrega de más de $1 millón en equipos para refugios de emergencia y equipos médicos, financiados por @SOUTHCOM, a @MIVIOTPma, @MINSAPma y @CSSPanama. Recursos estadounidenses que fortalecen… pic.twitter.com/wBGf8vyPXd — Embajador Kevin Marino Cabrera (@USAmbassadorPAN) August 6, 2026

Presupuesto de donaciones aumentó de $10 millones a $100 millones

Cabrera aseguró que el presupuesto estadounidense destinado a seguridad y ayuda humanitaria pasó de $10 millones el año pasado a $100 millones este año. Sin embargo, en sus declaraciones no precisó cómo se distribuirán esos fondos ni qué proporción será asignada específicamente a Panamá.

Lo que le puedo decir, y lo he dicho en el pasado, es que el año pasado nuestro presupuesto para temas de seguridad y ayuda humanitaria era de 10 millones; este año son 100 millones”, declaró.

El embajador recordó que Estados Unidos también ha desarrollado en Panamá jornadas de cirugías de cataratas, trasplantes de córnea, pruebas de Papanicolaou, evaluaciones dentales y extracciones.

También mencionó la entrega de 4,000 libras de medicamentos realizada al inicio del año y anunció que se trabaja en un policentro en Coclecito, cuya conclusión está prevista para finales de 2026.

Las acciones forman parte de la cooperación sanitaria y humanitaria que ejecuta el Comando Sur en Panamá. Durante 2026, equipos médicos estadounidenses han brindado atención en diferentes instalaciones públicas del país mediante la iniciativa “Juntos por la Salud”.

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Con información de Yami Rivas