¡Tenga cuidado! Sinaproc emite aviso por lluvias, tormentas eléctricas y ráfagas de viento hasta el 21 de julio

De acuerdo con el Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa), el flujo acelerado de vientos sobre el mar Caribe, conocido como Jet de Bajo Nivel del Caribe, favorecerá el ingreso de abundante nubosidad hacia el Caribe central y occidental del país.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) emitió un aviso de prevención por posibles lluvias, tormentas eléctricas y ráfagas de viento que se mantendrá vigente hasta las 11:45 p. m. del próximo martes 21 de julio.

De acuerdo con el Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa), el flujo acelerado de vientos sobre el mar Caribe, conocido como Jet de Bajo Nivel del Caribe, favorecerá el ingreso de abundante nubosidad hacia el Caribe central y occidental del país.

Esta condición provocará cielos mayormente nublados, lluvias intermitentes de intensidad variable y tormentas eléctricas en distintas zonas bajo vigilancia.

Áreas bajo aviso

El aviso contempla las siguientes áreas:

B ocas del Toro.

Comarca Ngäbe-Buglé.

Norte de Veraguas.

Colón.

Tierras Altas de Chiriquí.

Aguas costeras del litoral Caribe

El Imhpa advierte una alta probabilidad de inundaciones y deslizamientos de tierra debido a la saturación de los suelos. Durante el periodo de vigilancia se estiman acumulados de lluvia de entre 15 y 90 milímetros por día, aunque los valores podrían alcanzar entre 45 y 270 milímetros en el acumulado total del periodo.

Recomendaciones ante las lluvias

Las autoridades recomiendan evitar cruzar ríos, quebradas o calles inundadas, así como permanecer en zonas propensas a deslizamientos o inundaciones. También piden asegurar techos y objetos sueltos, además de limpiar cunetas y desagües para facilitar el flujo de agua.

Ante tormentas eléctricas y fuertes ráfagas de viento, se exhorta a la población a extremar las medidas de precaución. Los pescadores, capitanes de embarcaciones menores y usuarios de actividades marítimas deben atender las recomendaciones de las autoridades competentes antes de zarpar.

Sinaproc mantiene el monitoreo de las condiciones meteorológicas y recuerda a la ciudadanía que, ante cualquier emergencia, puede comunicarse a las líneas 520-4429, 911 o 6998-4809.