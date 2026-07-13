Condenan a un hombre a 16 años por violación agravada y ordenan detención de dos imputados

Un hombre fue condenado a 16 años de prisión por violación agravada y otros dos ciudadanos quedaron bajo detención provisional, tras ser aprehendidos durante la operación "Alba", desarrollada por la Fiscalía Regional de Panamá Oeste para investigar varios delitos sexuales.

La Procuraduría General de la Nación informó que, durante las audiencias, la Sección de Delitos contra la Libertad e Integridad Sexual de Panamá Oeste consiguió que se validara un acuerdo de pena para uno de los imputados.

Además de la condena de 16 años de prisión, el sentenciado deberá cumplir una pena accesoria que le prohíbe acudir a lugares donde se agrupen menores de edad durante 10 años, una vez haya cumplido la sanción principal.

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En el caso de los otros dos ciudadanos aprehendidos en la operación, el tribunal ordenó la detención provisional como medida cautelar.

La decisión se fundamentó en los riesgos de afectación de los medios de prueba, la naturaleza de los hechos investigados y el peligro que representarían para las víctimas, detalló el Ministerio Público.

Hechos ocurrieron entre 2021 y 2026

De acuerdo con la investigación, los delitos por los que son procesados los implicados habrían ocurrido entre los años 2021 y 2026.

La operación Alba fue desarrollada por las autoridades como parte de las acciones para investigar y perseguir delitos contra la libertad e integridad sexual.

La Procuraduría General de la Nación reiteró su compromiso de ejercer la acción penal ante los tribunales de justicia, "con alto respeto a los derechos de los ciudadanos y en estricto apego a la Constitución y la Ley".