Capturan a exrepresentante de Ponuga y a cuatro extesoreros por presunto peculado de $1.4 millones

Según la investigación, las presuntas irregularidades estarían relacionadas con la emisión de cheques destinados a la compra de materiales de construcción para proyectos de mejoramiento de viviendas, donaciones a beneficiarios de programas de asistencia social y pagos por servicios prestados.

Veraguas./La Fiscalía Anticorrupción aprehendió a cinco personas, entre ellas al exrepresentante del corregimiento de Ponuga, Eduardo Pinzón, y cuatro extesoreros de juntas comunales de la provincia de Veraguas, como parte de la operación "Fondo Claro", que investiga su presunta vinculación al delito de peculado doloso agravado en perjuicio del Estado por un monto aproximado de 1,471,640.75 dólares.

De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación, el exrepresentante ejerció el cargo durante los periodos 2009-2014, 2014-2019 y 2019-2024.

Las capturas se realizaron mediante diligencias judiciales desarrolladas en las provincias de Veraguas, Herrera y Darién, en coordinación con la Policía Nacional. Los cinco aprehendidos serán llevados en las próximas horas ante un juez de garantías, donde el Ministerio Público presentará las solicitudes correspondientes.

Según la investigación, las presuntas irregularidades estarían relacionadas con la emisión de cheques destinados a la compra de materiales de construcción para proyectos de mejoramiento de viviendas, donaciones a beneficiarios de programas de asistencia social y pagos por servicios prestados.

No obstante, la Fiscalía sostiene que esos desembolsos carecen de la documentación que los respalde, lo que habría ocasionado una posible afectación al patrimonio público.