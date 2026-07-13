Ifarhu | PASE-U: ¿Cómo cobrar con la nueva tarjeta digital? Estos son los pasos que deben seguir los acudientes

Esta semana el proceso corresponde a la provincia de Herrera. Posteriormente, continuará en Coclé y luego en Veraguas, mientras que el resto del calendario será anunciado progresivamente.

Panamá/Los acudientes de estudiantes beneficiarios del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) ya no tendrán que hacer largas filas ni retirar cheques para recibir el subsidio. El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) inició la implementación de un nuevo sistema de pago a través de la aplicación PUNTO by Caja de Ahorros, vinculada a una tarjeta débito Mastercard.

El director del Ifarhu, Carlos Godoy, explicó que el proceso se desarrolla de manera gradual por provincias y aseguró que el nuevo mecanismo busca facilitar el cobro, fortalecer la transparencia y garantizar que los recursos sean utilizados para los fines educativos del programa.

Muchas personas que trabajan ya no tendrán que pedir permiso ni recorrer dos, tres o cuatro escuelas para buscar un cheque. "Ahora será una sola vez y el proceso será mucho más sencillo", afirmó.

¿Qué deben hacer los acudientes?

El Ifarhu reiteró que no todas las provincias han sido habilitadas al mismo tiempo, por lo que los beneficiarios deben seguir el calendario oficial antes de intentar registrarse.

Estos son los pasos que deben seguir:

Verifique primero el calendario del Ifarhu. El registro se habilita por provincias y fechas específicas. Si su región aún no aparece en la programación, deberá esperar su turno.

El registro se habilita por provincias y fechas específicas. Si su región aún no aparece en la programación, deberá esperar su turno. Ingrese al sitio de la Caja de Ahorros y descargue la aplicación PUNTO by Caja de Ahorros en su teléfono celular.

y descargue la aplicación en su teléfono celular. Complete el proceso de validación. La activación requiere una verificación de identidad, que incluye reconocimiento facial con información del Tribunal Electoral.

La activación requiere una verificación de identidad, que incluye reconocimiento facial con información del Tribunal Electoral. Espere la activación de su provincia. Aunque la aplicación ya esté instalada, el sistema solo permitirá continuar cuando el IFARU habilite la región correspondiente.

Aunque la aplicación ya esté instalada, el sistema solo permitirá continuar cuando el IFARU habilite la región correspondiente. Consulte su beneficio desde la aplicación. Una vez activado, el acudiente podrá verificar si el dinero ya fue depositado y conocer el monto disponible sin necesidad de trasladarse a un centro educativo.

Una vez activado, el acudiente podrá verificar si el dinero ya fue depositado y conocer el monto disponible sin necesidad de trasladarse a un centro educativo. Proteja su tarjeta. Si la extravía, podrá bloquearla desde la misma aplicación y volver a activarla si logra recuperarla.

Godoy explicó que, si un acudiente tiene varios hijos registrados bajo su responsabilidad, todos los pagos aparecerán en una sola tarjeta. En cambio, si los estudiantes tienen acudientes distintos, cada uno recibirá el beneficio correspondiente.

¿Por qué algunas personas no pueden ingresar?

El director del Ifarhu aclaró que muchas consultas recibidas corresponden a usuarios cuya provincia todavía no ha sido activada. "Si abrimos el sistema para más de 500 mil acudientes al mismo tiempo, colapsaría. Por eso lo estamos haciendo por etapas y realizando validaciones entre la Caja de Ahorros y el Ifarhu", indicó.

Esta semana el proceso corresponde a la provincia de Herrera. Posteriormente, continuará en Coclé y luego en Veraguas, mientras que el resto del calendario será anunciado progresivamente.

¿Qué ventajas ofrece el nuevo sistema?

Según el Ifarhu, el nuevo mecanismo permitirá conocer en tiempo real cuándo se deposita el beneficio y reducirá el tiempo que los acudientes destinaban para cobrar el subsidio.

Además, la institución podrá dar seguimiento al uso de los fondos. De acuerdo con datos de la Caja de Ahorros, el 73 % del dinero depositado hasta ahora se ha utilizado en supermercados, mientras que el 27 % restante se ha destinado a útiles escolares, uniformes, zapatos y medicamentos.

Godoy recordó que en años anteriores algunos cheques terminaban utilizándose para fines distintos al apoyo educativo, por lo que el nuevo sistema busca asegurar que los recursos públicos beneficien directamente a los estudiantes.

Hasta el momento, el plan piloto comenzó en escuelas de la ciudad de Panamá y posteriormente se extendió a Los Santos. La meta del IFARU es completar la implementación nacional entre julio y agosto, incorporando posteriormente la tarjeta digital para que los beneficiarios puedan realizar compras directamente desde el celular, sin necesidad de portar la tarjeta física.