Asesinan a alias "Niño" en David y capturan a un sospechoso tras persecución policial

La víctima, de 36 años, fue atacada cuando llegaba a la vivienda que alquilaba en la quinta etapa de la barriada La Fontana.

Provincia de Chiriquí./Un hombre de 36 años fue asesinado de múltiples disparos la noche de este viernes en la quinta etapa de La Fontana, en el distrito de David. De acuerdo con información preliminar, la víctima, conocida con el alias de "Niño", llegaba al dúplex que alquilaba en el sector cuando fue interceptada por tres sujetos armados, quienes le dispararon al momento en que descendía de su vehículo.

Vecinos indicaron que el hombre vivía solo en la residencia y que era poco conocido en el área. Las autoridades informaron que mantenía antecedentes por delitos de robo, entre ellos una condena de 57 meses en 2010 y una solicitud por este mismo delito en 2017.

Al lugar acudieron unidades de la Policía Nacional, funcionarios del Ministerio Público para realizar la inspección ocular, el levantamiento del cuerpo y la recolección de evidencias.

Horas después del homicidio, la Policía Nacional informó sobre la aprehensión de un hombre de 30 años, quien podría estar vinculado con este hecho. El sospechoso viajaba en un vehículo que evadió un retén policial. Tras una persecución fue capturado, mientras que otros dos ocupantes lograron darse a la fuga.

Las autoridades indicaron que el aprehendido presuntamente mantiene vínculos con un grupo criminal que opera en el sector de Las Lomas, en el distrito de David. La investigación continúa para ubicar a los demás involucrados y esclarecer el crimen.

Con información de Demetrio Ábrego.