Lamentable: Hombre muere tras recibir una descarga eléctrica mientras cosechaba mamón chino en Bugaba

La víctima, de aproximadamente 30 años, realizaba labores de cosecha de mamón chino en el sector de Celmira cuando, presuntamente, entró en contacto con una línea de alta tensión. Las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer las circunstancias del hecho.

Bugaba, Chiriquí/Un hombre de aproximadamente 30 años falleció este viernes tras recibir una descarga eléctrica mientras realizaba labores de cosecha de mamón chino en el sector de Celmira, distrito de Bugaba, en la provincia de Chiriquí.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima se encontraba sobre un árbol cuando, presuntamente, una de sus ramas hizo contacto con una línea de alta tensión del sistema de distribución eléctrica que pasaba cerca del lugar, provocándole una fuerte descarga.

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Tras el impacto eléctrico, el hombre cayó del árbol y sufrió un golpe en la cabeza contra una roca ubicada junto al tronco, además de otras lesiones que agravaron su condición.

Familiares y vecinos lo trasladaron de urgencia al Hospital José Félix Espinoza, en el corregimiento de Concepción, donde el personal médico confirmó que llegó sin signos vitales.

Funcionarios del Ministerio Público y de la Personería Municipal de Bugaba acudieron al sitio para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones que permitan determinar las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

Con información de Demetrio Ábrego