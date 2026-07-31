La FIFA da marcha atrás y cancela el proyecto Forward Enterprise tras el rechazo de las confederaciones

Panamá/La FIFA confirmó este viernes que el proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE) no seguirá adelante, poniendo fin —al menos por ahora— a una de las propuestas más controversiales impulsadas por el organismo en los últimos años, luego de días de fuerte tensión institucional con varias de las principales confederaciones del fútbol mundial.

A través de un comunicado, la FIFA explicó que el proyecto FFE estaba pensado como una base para fortalecer a las Asociaciones Miembro y al fútbol a nivel mundial, "especialmente en aquellos países donde el apoyo es más necesario". El organismo remarcó que, desde el inicio, la intención había sido avanzar únicamente si existía el respaldo mayoritario de las Asociaciones Miembro, y siempre sujeto a un proceso de consulta con ellas, con el Consejo de la FIFA, con las confederaciones y con otras partes interesadas del fútbol.

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Sin embargo, tras escuchar las distintas posturas, la FIFA reconoció que la iniciativa "creó divisiones" de una magnitud que, más allá del nivel de apoyo obtenido, ya no favorecían el objetivo original planteado con el proyecto. "Nuestro propósito siempre ha sido —y siempre será— unir y mejorar", señaló el comunicado, en el que el organismo confirmó de manera categórica que "esta propuesta no seguirá adelante".

La decisión llega después de una semana marcada por el rechazo explícito de la UEFA y la Concacaf, así como por el pronunciamiento de la CONMEBOL, que había advertido que las decisiones comerciales "nunca deben estar por encima de la esencia" del fútbol. A ello se sumó la propuesta de FIFPRO de convocar una reunión conjunta entre la FIFA, la UEFA, la CONMEBOL, la Asociación Europea de Clubes (ECA) y la Asociación Mundial de Ligas (WLA) para debatir formalmente la iniciativa.

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De cara a los próximos pasos, la FIFA adelantó su intención de reunir nuevamente a todas las partes interesadas en los próximos días y semanas, "con el espíritu de un interés compartido en nuestro deporte" y con el objetivo de seguir haciendo crecer el fútbol en todo el mundo, particularmente en los países que más necesitan del respaldo del organismo.

Con este anuncio, la FIFA cierra —por el momento— uno de los episodios de mayor tensión institucional en el fútbol mundial de los últimos meses, aunque deja abierta la puerta a que el debate sobre la incorporación de capital privado al negocio del fútbol vuelva a plantearse en el futuro bajo un formato distinto.

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