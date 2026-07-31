Instalarán primer tramo de la pasarela peatonal de la estación Burunga; habrá cambios en el tránsito este fin de semana

Los trabajos se realizarán desde las 9:00 p. m. del sábado 1 de agosto hasta las 6:00 p. m. del domingo sobre la carretera Panamericana, en Arraiján. Durante ese periodo se implementarán desvíos vehiculares para permitir la instalación del primer tramo de la pasarela peatonal de la futura estación Burunga de la Línea 3 del Metro.

La instalación del primer tramo de la futura pasarela peatonal de la estación Burunga provocará cambios temporales en la circulación vehicular sobre la Carretera Panamericana, en el distrito de Arraiján, durante este fin de semana.

Arraiján, Panamá Oeste/La Línea 3 del Metro de Panamá iniciará este fin de semana la instalación del primer tramo de la pasarela peatonal de la futura estación Burunga, en Arraiján, una maniobra que requerirá modificaciones temporales en la circulación vehicular sobre la carretera Panamericana.

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