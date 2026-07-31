Instalarán primer tramo de la pasarela peatonal de la estación Burunga; habrá cambios en el tránsito este fin de semana

Los trabajos se realizarán desde las 9:00 p. m. del sábado 1 de agosto hasta las 6:00 p. m. del domingo sobre la carretera Panamericana, en Arraiján. Durante ese periodo se implementarán desvíos vehiculares para permitir la instalación del primer tramo de la pasarela peatonal de la futura estación Burunga de la Línea 3 del Metro.