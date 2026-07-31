Instalarán primer tramo de la pasarela peatonal de la estación Burunga; habrá cambios en el tránsito este fin de semana
Los trabajos se realizarán desde las 9:00 p. m. del sábado 1 de agosto hasta las 6:00 p. m. del domingo sobre la carretera Panamericana, en Arraiján. Durante ese periodo se implementarán desvíos vehiculares para permitir la instalación del primer tramo de la pasarela peatonal de la futura estación Burunga de la Línea 3 del Metro.
Arraiján, Panamá Oeste/La Línea 3 del Metro de Panamá iniciará este fin de semana la instalación del primer tramo de la pasarela peatonal de la futura estación Burunga, en Arraiján, una maniobra que requerirá modificaciones temporales en la circulación vehicular sobre la carretera Panamericana.