Italia suspende la libre circulación con España tras la ola migratoria en Ceuta

Desde principios de semana habían empezado a arribar cientos de personas a Ceuta, tanto a nado como saltando las vallas fronterizas, en su mayoría hombres jóvenes y adolescentes.

La llegada de unos 60.000 migrantes de Marruecos al enclave español de Ceuta, que Madrid calificó de "ataque" a su integridad territorial, provocó el viernes una crisis en la Unión Europea, hasta el punto de que Italia cerró temporalmente su espacio de libre circulación con España.

Al menos 34 personas murieron en el intento de llegar al enclave, según el gobierno local.

Desde principios de semana habían empezado a arribar cientos de personas a Ceuta, tanto a nado como saltando las vallas fronterizas, en su mayoría hombres jóvenes y adolescentes.

Pero a partir de la madrugada del jueves, la marea humana se multiplicó hasta alcanzar cerca de 60.000 personas. Según el Gobierno español, a última hora del viernes la mayoría de ellas (unas 48.000) había regresado a Marruecos, aunque la tensión persiste.

Durante la noche del viernes al sábado, grupos de jóvenes deambulaban por las calles y la playa de Ceuta, donde había un fuerte despliegue militar, especialmente alrededor del puerto desde donde parten los ferris hacia el continente europeo.

Periodistas de la AFP observaron un gran número de policías patrullando las calles. Algunos, en motocicleta, perseguían a grupos para dispersarlos.

En el puesto fronterizo, alrededor de la medianoche, muchos jóvenes dieron media vuelta ante el despliegue de las fuerzas de seguridad.

"¡La próxima vez vengo con el pasaporte!", les gritó Oussam, un joven de 25 años que tiene una peluquería y explicó que quiso salir de su país porque "en Marruecos hay miseria, no tenemos futuro".

Se trata de una de las peores crisis que ha vivido esta ciudad autónoma española de 84.000 habitantes en los últimos años.

Varios países europeos reaccionaron con firmeza ante esta crisis migratoria, comenzando por Italia, que anunció la "suspensión temporal" del acuerdo de libre circulación (tratado de Schengen) con España, con el respaldo de Finlandia y Dinamarca.

"Es una decisión necesaria para proteger la seguridad de nuestros ciudadanos y defender las fronteras de Europa", escribió en X el ministro italiano de Exteriores, Antonio Tajani.

Contactado por la AFP, el Ministerio del Interior italiano confirmó que cerró a España sus puntos de entrada marítimos y aéreos, aunque precisó que la medida no afectará los viajes de españoles y otros ciudadanos europeos.

La suspensión permanecerá en vigor durante un mes a partir de este sábado.

"No es tiempo de dividir"

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, respondió en X que la integridad del espacio Schengen "está absolutamente garantizada", ya que la mayoría de los migrantes han regresado a Marruecos.

No queda claro el alcance de la suspensión. Juristas consultados por AFP aseguraron que no es posible aplicarla con el marco legal vigente.

En Washington, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó de "terribles" las imágenes. "Así estaremos nosotros dentro de tres años si gana el bando equivocado", declaró en Fox News, en alusión a la oposición demócrata.

El presidente francés, Emmanuel Macron, expresó su "solidaridad" con España, mientras el gobierno francés anunció que multiplicará por cinco el número de policías en la frontera con España.

"No es tiempo de dividir, es tiempo de seguir construyendo una UE fuerte y unida", respondió el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, recordando que existen otros puntos de la Unión Europea por donde ingresan migrantes de forma irregular.

A su llegada a Ceuta el viernes, Sánchez calificó el episodio de "ataque a la integridad territorial" y acusó a las mafias de traficantes de ser las responsables.

El presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, lamentó una respuesta "tardía e insuficiente" del Gobierno español y aseguró que "asimilar esta presión es absolutamente imposible".

"Jamás será vencida"

En las calles de Ceuta, un territorio de 18,5 km², los comercios permanecían cerrados y la confederación local de empresarios recomendó mantenerlos así "hasta que se garantice la seguridad".

El viernes, centenares de ceutíes se manifestaron frente al ayuntamiento al grito de "¡Ceuta unida jamás será vencida!".

Entrada la noche, decenas de hombres dormían sobre la arena en una playa y algunos encendieron fogatas a pocos metros de un vehículo policial.

Frente al centro de acogida para migrantes, decenas de personas dormían en el suelo, mientras la policía intervenía para dispersar grupos cuando aumentaba la tensión.

"Vienen porque no tienen futuro en Marruecos, intentan alcanzar el sueño europeo", aseguró Mohamed, un taxista de 35 años.

En Madrid también se registró una protesta antimigración frente a la embajada de Marruecos, donde manifestantes gritaron "¡España cristiana y no musulmana!" y "¡Unidad nacional!".