Grecia ordena la evacuación de parte de un suburbio de Atenas

El fuego se declaró en una montaña cercana a Haidari, situada a 11 km del centro de la capital griega, según los bomberos.

Atenas, Grecia/Grecia ordenó este viernes la evacuación preventiva de una parte de un suburbio al oeste de Atenas debido a un incendio forestal, según un mensaje enviado por Protección Civil a los teléfonos móviles.

El fuego se declaró en una montaña cercana a Haidari, situada a 11 km del centro de la capital griega, según los bomberos.

Simultáneamente, bomberos griegos combatían un incendio forestal que devora partes de la turística isla de Creta, en un verano marcado en Europa por las olas de calor y la sequía.

El calor extremo, que los científicos atribuyen al cambio climático causado por la actividad humana, ha resecado la vegetación y los suelos en el continente europeo, aumentando el riesgo de incendios.