Expresidente Martín Torrijos se refiere a las concesiones del sistema eléctrico que vence en 2028

En entrevista con TVN Noticias, Torrijos fue consultado sobre el futuro de las concesiones eléctricas, cuya vigencia concluye en 2028, en medio de propuestas que ya se discuten en la Asamblea Nacional para modificar las reglas del sector.