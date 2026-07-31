Expresidente Martín Torrijos se refiere a las concesiones del sistema eléctrico que vence en 2028
En entrevista con TVN Noticias, Torrijos fue consultado sobre el futuro de las concesiones eléctricas, cuya vigencia concluye en 2028, en medio de propuestas que ya se discuten en la Asamblea Nacional para modificar las reglas del sector.
El expresidente Martín Torrijos considera que Panamá debe revisar a profundidad el modelo de concesiones del sistema eléctrico y otras áreas estratégicas del país, con miras a fortalecer la regulación, mejorar la fiscalización y garantizar mayores beneficios para los usuarios.