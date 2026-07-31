Abandono en la Cinta Norteña: maleza, falta de luminarias e inseguridad preocupan a los usuarios

Residentes y usuarios frecuentes del área aseguran que el crecimiento de la hierba canalera, la falta de mantenimiento y la desaparición de luminarias y bancas han convertido el sitio en un espacio inseguro para quienes acuden a caminar, hacer ejercicio o disfrutar del paisaje.

Ciudad de Panamá, Panamá/La maleza ha comenzado a apoderarse de amplios tramos de la Cinta Norteña, en el corregimiento Ernesto Córdoba Campos, en Panamá Norte, situación que ha generado preocupación entre los residentes y usuarios que diariamente utilizan este espacio para caminar, ejercitarse y compartir en familia.

Durante un recorrido por el equipo de TVN Noticias en el lugar, fue evidente cómo la hierba canalera ha invadido parte de la calzada destinada a peatones, dificultando el paso y reduciendo la visibilidad en varios sectores. Los visitantes afirman que el deterioro se ha acentuado con el paso del tiempo debido a la falta de mantenimiento.

Uno de los usuarios habituales del sitio recordó que cuando el espacio era administrado por un patronato, contaba con iluminación, bancas y mejores condiciones para la recreación. "Antes esto estaba lleno de luminarias y bancas. Se podía caminar con tranquilidad, pero hoy prácticamente todo desapareció", comentó.

Según los residentes, además del crecimiento de la vegetación, también desaparecieron los postes de iluminación y gran parte del mobiliario urbano, por lo que solicitaron a las autoridades intervenir para recuperar el área.

La falta de mantenimiento también ha incrementado los riesgos para quienes utilizan el espacio en horas de la madrugada. Bolívar, otro de los caminantes frecuentes, explicó que un grupo de aproximadamente diez personas mayores realiza ejercicios diariamente desde las 5:30 de la mañana, pero el estado actual del lugar representa un peligro.

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Los usuarios aseguran que han observado serpientes cruzando los senderos, entre ellas ejemplares que identifican como corales, además de otros animales silvestres que encuentran refugio entre la vegetación.

A esta preocupación se suma el temor por la seguridad ciudadana. Los residentes sostienen que la maleza facilita que personas ajenas al área permanezcan ocultas, lo que genera incertidumbre, especialmente entre las mujeres que acuden a ejercitarse. Otra de las usuarias, lamentó que el abandono también haya impedido disfrutar del paisaje natural que ofrece el lago ubicado junto a la Cinta Norteña.

Pese al deterioro, los residentes destacan que el sitio conserva un importante valor ambiental. Aseguran que con frecuencia pueden observar patos silvestres, conejos y otras especies que aún habitan el área, por lo que consideran necesario recuperar este espacio sin afectar su riqueza natural.

Los usuarios señalaron que algunos tramos de la Cinta Norteña, principalmente entre Villa Zaita y el sector de Santa Librada, reciben labores de mantenimiento. Sin embargo, denunciaron que el área comprendida entre Gonzalillo y el Corredor de los Pobres permanece en completo abandono.

Con información de Luis Alberto Jiménez