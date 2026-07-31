Migración impide entrada a ciudadana colombiana con antecedentes y presuntos nexos con las FARC

De acuerdo con la entidad, los sistemas de seguridad e inteligencia activaron una alerta tras detectar el historial delictivo y el perfil de riesgo de la viajera.

Ciudad de Panamá/El Servicio Nacional de Migración (SNM) impidió el ingreso a Panamá de una ciudadana colombiana que mantenía antecedentes penales y presuntos vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

La intervención se realizó en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, durante los controles rutinarios efectuados en los filtros migratorios.

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De acuerdo con la entidad, los sistemas de seguridad e inteligencia activaron una alerta tras detectar el historial delictivo y el perfil de riesgo de la viajera.

Una vez confirmada la información, los inspectores aplicaron la normativa migratoria vigente, negaron su entrada al territorio nacional y ordenaron su devolución inmediata al país de procedencia.

El SNM señaló que mantiene una vigilancia permanente en los distintos puestos de control migratorio, con el propósito de reforzar la seguridad nacional y garantizar el cumplimiento de las leyes panameñas.