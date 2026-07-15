Mexicano presuntamente vinculado al Cartel Jalisco Nueva Generación fue inadmitido en Tocumen

Esta acción forma parte de los controles permanentes que ejecuta la institución para impedir el ingreso de personas que representan un riesgo para la seguridad pública y el orden interno.

Un ciudadano mexicano de 51 años fue inadmitido por el Servicio Nacional de Migración (SNM) luego de que la Unidad de Perfilamiento confirmara su presunta pertenencia al Cartel de Nueva Generación de México.

El ciudadano arribó al Aeropuerto Internacional de Tocumen en vuelo procedente de Guayaquil, Ecuador, en donde ya se le había negado la entrada y se le había devuelto a su país de procedencia, en este caso Colombia.

Al reconfirmarse los antecedentes y su vínculo con la organización criminal, se le aplicó en Panamá nuevamente la medida de inadmisión conforme a la normativa migratoria vigente.

Esta acción forma parte de los controles permanentes que ejecuta la institución para impedir el ingreso de personas que representan un riesgo para la seguridad pública y el orden interno.

El Servicio Nacional de Migración reafirmó su compromiso con la protección del territorio nacional, el cumplimiento de la ley y la coordinación con organismos de inteligencia y seguridad en todos los puntos de control.

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